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В Екатеринбург прилетит федеральный детский омбудсмен
Общество
Фото: сайт Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка / deti.gov.ru
В Екатеринбург прилетит уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. Об этом сообщает ЕАН.
Информацию о прилете Львовой-Беловой подтвердил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. По его словам, омбудсмен намерена принять участие во Всероссийском фестивале профориентации «Билет в будущее». Также у нее запларировано совещание с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.
По данным источника ЕАН, визит федерального омбудсмена также связан с громкой историей двух маленьких детей, которые несколько дней провели в квартире с мертвыми родителями.
Напомним, что в квартире дома №91 на улице Таганской в Екатеринбурге обнаружили тела мужчины с женщиной. С мертвыми родителями несколько дней жили младенцы. Детей спасли соседи, самостоятельно взломав дверь. После обнаружения тел мужчины и женщины возбуждено уголовное дело.
Информацию о прилете Львовой-Беловой подтвердил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. По его словам, омбудсмен намерена принять участие во Всероссийском фестивале профориентации «Билет в будущее». Также у нее запларировано совещание с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.
По данным источника ЕАН, визит федерального омбудсмена также связан с громкой историей двух маленьких детей, которые несколько дней провели в квартире с мертвыми родителями.
Напомним, что в квартире дома №91 на улице Таганской в Екатеринбурге обнаружили тела мужчины с женщиной. С мертвыми родителями несколько дней жили младенцы. Детей спасли соседи, самостоятельно взломав дверь. После обнаружения тел мужчины и женщины возбуждено уголовное дело.
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