«Белкоммунмаш» отгрузил первую партию троллейбусов для Екатеринбурга

«К сожалению, у предприятия «Белкоммунмаш» закончились комплектующие импортного производства. Их перестали поставлять в Белоруссию с введением санкций в отношении этой страны по политическим причинам. По имеющейся информации, первая партия троллейбусов уже отгружена», – рассказал Орлов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости