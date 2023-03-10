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«Белкоммунмаш» отгрузил первую партию троллейбусов для Екатеринбурга
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Белорусское предприятие «Белкоммунмаш» отгрузило первую партию новых троллейбусов для Екатеринбурга. Об этом заявил мэр Алексей Орлов, отвечая на вопрос горожан на страницах «Вечернего Екатеринбурга».
Точную дату поставки троллейбусов в Екатеринбург мэр не назвал.
Напомним, что в прошлом году прошел конкурс на поставку 45 троллейбусов для Екатеринбурга. Победителем тендера стал дилер компании «Белкоммунмаш». Первые 23 машины должны были поставить еще в декабре, но из-за санкций сроки были нарушены. Затем первую партию уменьшили до трех троллейбусов, которые должны были привезти до 28 февраля, но и эти машины город еще не дождался.
Администрация Екатеринбурга также заключила контракт на поставку одного троллейбуса из Вологды.
«К сожалению, у предприятия «Белкоммунмаш» закончились комплектующие импортного производства. Их перестали поставлять в Белоруссию с введением санкций в отношении этой страны по политическим причинам. По имеющейся информации, первая партия троллейбусов уже отгружена», – рассказал Орлов.
Точную дату поставки троллейбусов в Екатеринбург мэр не назвал.
Напомним, что в прошлом году прошел конкурс на поставку 45 троллейбусов для Екатеринбурга. Победителем тендера стал дилер компании «Белкоммунмаш». Первые 23 машины должны были поставить еще в декабре, но из-за санкций сроки были нарушены. Затем первую партию уменьшили до трех троллейбусов, которые должны были привезти до 28 февраля, но и эти машины город еще не дождался.
Администрация Екатеринбурга также заключила контракт на поставку одного троллейбуса из Вологды.
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