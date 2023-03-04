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Лисица забралась на стройку в Академическом районе Екатеринбурга
Общество
Фото: очевидец / E1.RU
В Академическом районе Екатеринбурга лисица поднялась на 24-й этаж строящегося дома. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев.
Строители очень удивились при виде лисицы, играющей с инструментами в строящейся многоэтажке. По словам очевидца, у животного была травмирована лапа.
Напомним, что в нескольких районах Свердловской области ввели карантин по бешенству, в том числе из-за лисиц. Так, в садах Полевского объявили карантин до 10 апреля после того, как на территории СНТ обнаружили мертвую лису. В природном парке «Бажовские места» в Сысертском районе ограничения введены до 23 марта. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга карантин по бешенству объявлен до 16 марта.
Строители очень удивились при виде лисицы, играющей с инструментами в строящейся многоэтажке. По словам очевидца, у животного была травмирована лапа.
Напомним, что в нескольких районах Свердловской области ввели карантин по бешенству, в том числе из-за лисиц. Так, в садах Полевского объявили карантин до 10 апреля после того, как на территории СНТ обнаружили мертвую лису. В природном парке «Бажовские места» в Сысертском районе ограничения введены до 23 марта. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга карантин по бешенству объявлен до 16 марта.
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В СНТ «Медик» Полевского объявили карантин по бешенству
04 марта 2023
04 марта 2023