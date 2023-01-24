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Карантин по бешенству ввели в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга и на Широкой речке до 16 марта ввели карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение губернатора Свердловской области опубликовано в «Екатеринбургском вестнике».
Как говорится в документе, карантин ввели из-за выявления случая бешенства у собаки в Екатеринбурге.
Теперь в Верх-Исетском районе, на Широкой речке и в радиусе километра от них запрещается ловить животных и проводить ярмарки с домашними питомцами.
Как говорится в документе, карантин ввели из-за выявления случая бешенства у собаки в Екатеринбурге.
«В целях предотвращения распространения и ликвидации особо опасного заболевания, общего для человека и животных, установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до 16 марта 2023-го», – написано в документе.
Теперь в Верх-Исетском районе, на Широкой речке и в радиусе километра от них запрещается ловить животных и проводить ярмарки с домашними питомцами.
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