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В СНТ «Медик» Полевского объявили карантин по бешенству
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В садовом некоммерческом товариществе «Медик» в Полевском объявили карантин по бешенству до 10 апреля 2023 года. Это произошло после того, как на территории СНТ обнаружили мёртвую лису.
Распоряжение Губернатора Свердловской области № 47-РГ было издано ещё 27 февраля, однако стало известно о нём только накануне — из сообщения администрации Полевского.
Мертвую лисицу на одном из садовых участков обнаружил его хозяин, приехавший, чтобы покормить своего питомца. Собака жива, при её осмотре ран и царапин не обнаружено. Домашнее животное вакцинировали от бешенства, однако сейчас собака находится под наблюдением у ветеринаров.
Согласно данным на информационном портале «ПроПолевской», это уже 8 карантин по бешенству на территории городского округа за эту зиму. В городе можно вакцинировать домашних животных от бешенства на двух ветеринарных станциях.
«Результаты исследования туши лисицы подтвердили наличие вируса бешенства в крови»,
– сообщили в администрации Полевского.
– сообщили в администрации Полевского.
Распоряжение Губернатора Свердловской области № 47-РГ было издано ещё 27 февраля, однако стало известно о нём только накануне — из сообщения администрации Полевского.
Мертвую лисицу на одном из садовых участков обнаружил его хозяин, приехавший, чтобы покормить своего питомца. Собака жива, при её осмотре ран и царапин не обнаружено. Домашнее животное вакцинировали от бешенства, однако сейчас собака находится под наблюдением у ветеринаров.
Согласно данным на информационном портале «ПроПолевской», это уже 8 карантин по бешенству на территории городского округа за эту зиму. В городе можно вакцинировать домашних животных от бешенства на двух ветеринарных станциях.
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