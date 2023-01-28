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В парке «Бажовские места» в Свердловской области ввели карантин по бешенству
Общество
Фото: ГБУСО Сысертская ветстанция / vk.com
На территории природного парка «Бажовские места» в Сысертском районе установили карантин по бешенству животных. Ограничения действуют до 23 марта.
Как сообщили в ГБУСО «Сысертская ветстанция», в январе этого года зафиксировано уже три случая бешенства, один из них – у волка, добытого в границах природного парка. Из-за этого на особо охраняемой природной территории и введен карантин.
В связи с введением карантина запрещается посещать эпизоотический очаг, ввозить и вывозить восприимчивых животных. В трех километрах от очага нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также отлавливать диких животных для вывоза в зоопарки.
Сейчас на территории природного парка проводятся мероприятия по ликвидации и предотвращению распространения бешенства. Установлен эпизоотический очаг – территория с координатами № 56.38952088°Е 60.64311173° в границах парка.
Как сообщили в ГБУСО «Сысертская ветстанция», в январе этого года зафиксировано уже три случая бешенства, один из них – у волка, добытого в границах природного парка. Из-за этого на особо охраняемой природной территории и введен карантин.
В связи с введением карантина запрещается посещать эпизоотический очаг, ввозить и вывозить восприимчивых животных. В трех километрах от очага нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также отлавливать диких животных для вывоза в зоопарки.
Сейчас на территории природного парка проводятся мероприятия по ликвидации и предотвращению распространения бешенства. Установлен эпизоотический очаг – территория с координатами № 56.38952088°Е 60.64311173° в границах парка.
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