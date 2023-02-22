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Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга снова подорожает
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В администрации Екатеринбурга анонсировали очередное повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте.
Как заявил начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин, в следующем году цена на проезд в общественном транспорте поднимется на один рубль – до 34 рублей. По его словам, «повышение неизбежно».
Напомним, что последнее повышение стоимости проезда – до 33 рублей – в Екатеринбурге было в феврале.
Как заявил начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин, в следующем году цена на проезд в общественном транспорте поднимется на один рубль – до 34 рублей. По его словам, «повышение неизбежно».
Напомним, что последнее повышение стоимости проезда – до 33 рублей – в Екатеринбурге было в феврале.
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