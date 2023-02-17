Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге подорожал проезд в общественном транспорте
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
С сегодняшнего дня стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурге выросла до 33 рублей.
Также начали действовать новые тарифы Е-карт. По электронному кошельку гражданам можно проехать за 31 рубль. Проездной на четыре вида транспорта теперь стоит 2500 рублей.
Все тарифы проездных билетов мы перечисляли ранее.
Также начали действовать новые тарифы Е-карт. По электронному кошельку гражданам можно проехать за 31 рубль. Проездной на четыре вида транспорта теперь стоит 2500 рублей.
Все тарифы проездных билетов мы перечисляли ранее.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Стали известны новые тарифы проездных в Екатеринбурге
17 февраля 2023
17 февраля 2023