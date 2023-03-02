Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге пройдет V региональный этап Игр победителей

10.15 Пятница, 3 марта 2023
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Открыт прием заявок на V региональный этап Игр победителей, уникальных спортивных состязаний для детей, которые преодолели онкологические заболевания. Соревнования для участников из Свердловской области проводит Благотворительный фонд «Дети России» (основан УГМК).

За четыре года проведения Игр почти 400 детей в возрасте от 7 до 17 лет из 30 населенных пунктов Среднего Урала состязались в легкой атлетике, плавании, стрельбе, шахматах и настольном теннисе. Для ребят региональные Игры победителей – это возможность вновь доказать, что они лучшие, завоевать награды, найти друзей и провести время ярко и интересно.

«Всего один день, а сколько эмоций!», – удивляются и восторгаются участники. Торжественные церемонии открытия и награждения, увлекательные мастер-классы, призы и подарки каждому, встречи с известными спортсменами и медийными персонами. Каждый год региональный этап игр вызывает самые лучшие отзывы уральцев.


Фото: пресс-служба УГМК


«Дети удивляют нас оптимизмом и волей к победе, – поделилась директор фонда Юлия Нутенко. – Кто-то только-только научился игре в настольный теннис или стрельбе, но стремление к успеху – как у настоящих олимпийцев. За четыре года мы не раз убеждались: для некоторых региональные Игры победителей становятся началом более серьёзных спортивных тренировок. Они многое меняют в жизни ребёнка к лучшему. Это для нас самое важное».


Присоединиться к самому оптимистичному проекту в сфере российской благотворительности может каждый.

Мероприятие пройдет 21 апреля на базе Дворца спорта УГМК, расположенного на улице Орджоникидзе, 15 в Верхней Пышме. Стать партнером, волонтером, принять участие в организации сопутствующих мастер-классов, – для этого достаточно лишь связаться с фондом по телефону 8-800-100-19-29 или электронной почте deti99@mail.ru.

Пройти регистрацию на состязания и подать заявку можно на сайте. В оргкомитет региональных игр уже поступило 40 заявок.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Девушка из екатеринбургского спортклуба победила в чемпионате России по самбо
02 марта 2023
В Екатеринбурге определили победителей конкурса проектов «Банк молодежных инициатив»
22 февраля 2023
В Екатеринбурге увеличится количество детских лагерей
01 марта 2023
Работник «Уралэлектромеди» стал сильнейшим на Кубке России по фридайвингу
22 февраля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Не умирай – на твое тело начнется охота

Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:19 Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга снова подорожает
11:50 В Нижнем Тагиле охранника магазина осудят за избиение мужчины, пытавшегося украсть шоколад
11:22 В Свердловской области обещают построить две школы на принципах государственно-частного партнерства
10:49 На площади 1905 года в Екатеринбурге на выходных состоится ярмарка
10:15 В Екатеринбурге пройдет V региональный этап Игр победителей
09:51 Автоинспекторы вновь будут ловить пьяных водителей в Екатеринбурге
09:24 Сотрудники ФСБ задержали мужчину, готовившего теракт в Новоуральске
21:12 Сексуально-просветительским шоу отметят женский праздник в екатеринбургском музее
20:46 Руководство каменского МУПа уличили в растратах коммунальных платежей на личные нужды
20:19 Екатеринбургский экс-кинотеатр «Заря» и сысертский завод поучаствуют в фестивале
19:48 Девушка из екатеринбургского спортклуба победила в чемпионате России по самбо
19:09 У интернет-живодёра из Режа отняли измученного кота
18:43 Жители Эльмаша не хотят появления новой гостиницы в их микрорайоне
17:51 Екатеринбургский вуз станет участником всероссийской Студенческой спортивной Лиги самбо
17:25 В Свердловской области мужчина спас человека из горящей квартиры
16:50 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже гармони у заслуженного артиста Татарстана
16:27 Технический университет УГМК вошел в ТОП локального рейтинга вузов
15:49 В Свердловской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
15:15 Дмитрий Медведев прилетел в Екатеринбург
14:54 Риелтора осудят в Екатеринбурге за мошенничество
14:26 В Екатеринбурге в этом году планируют открыть две школы после ремонта
13:55 Следователи ищут в Екатеринбурге жертв 60-летнего насильника
13:21 Международные соревнования по гимнастическим видам спорта пройдут в Екатеринбурге
12:47 ГИБДД выпустила предупреждение для водителей из-за снегопада в Свердловской области
12:28 В 2023 году планируется переселить из аварийного жилья почти 6 тысяч свердловчан
11:53 В Екатеринбурге директор магазина выстрелил в затылок соседу из травмата
Все новости Свердловской области
12:19 В Калуге после ложного сообщения о нападении на школу возбуждено уголовное дело
12:09 Законопроект о запрете на усыновление «в недружественные страны» могут рассмотреть уже в марте
11:40 ТАСС: в Калуге эвакуировали школу из-за сообщения о возможном вооруженном нападении
18:27 Врачи спасли 77-летнего новосибирца с четвертой стадией рака
17:28 Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области
16:49 ОАК: на заводе «Авиастар» во время испытаний погиб сотрудник, несколько пострадали
16:39 В Амурской области сошли с рельсов десять вагонов грузового поезда
16:11 В Красноярске полицейского начальника заподозрили в хищении парфюма и косметики на миллион рублей
15:42 Дерипаска предложил сократить в РФ число чиновников и силовиков
14:38 Курский губернатор: в результате обстрела Тёткино погиб мужчина, ещё один ранен
14:13 «РИА Новости»: в Брянской области несколько человек взяты в заложники в магазине
14:08 Власти Тульской области подтвердили взрыв в 600 м от населенного пункта
13:46 СМИ: в Тульской области обнаружена воронка диаметром 1,5 м, работают саперы
13:30 В Орловской области против полицейских, избивших задержанного, возбудили уголовное дело
12:46 СК: пятерым жителям Подольска потребовалась медпомощь после травли тараканов в магазине
12:24 В Аргентине из-за пожара без электричества остались 20 млн человек
11:33 В московском метро останавливали движение из-за двух людей на путях
18:29 СК проверяет информацию об избиении ученика педагогом в московской школе
17:11 Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО
16:30 Bloomberg назвал российских миллиардеров, разбогатевших с начала года
14:59 В Петропавловске-Камчатском найдено расчлененное тело сотрудника суда
14:10 В Греции объявлен трехдневный траур после железнодорожной катастрофы
12:10 В Ленинградской области подростка заподозрили в попытке поджечь военкомат, он задержан
11:08 В Омской области в больнице скончался полицейский, в которого выстрелил коллега
10:32 В ГД внесены поправки об уголовном наказании за «дискредитацию участников специальной военной операции»
10:14 Число погибших в результате столкновения поездов в Греции выросло до 32
Все новости России и мира
12:19 Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга снова подорожает
11:50 В Нижнем Тагиле охранника магазина осудят за избиение мужчины, пытавшегося украсть шоколад
11:22 В Свердловской области обещают построить две школы на принципах государственно-частного партнерства
10:49 На площади 1905 года в Екатеринбурге на выходных состоится ярмарка
10:22 Прикамский судебный пристав стал чемпионом края по грэпплингу
10:15 В Екатеринбурге пройдет V региональный этап Игр победителей
09:51 Автоинспекторы вновь будут ловить пьяных водителей в Екатеринбурге
09:24 Сотрудники ФСБ задержали мужчину, готовившего теракт в Новоуральске
21:12 Сексуально-просветительским шоу отметят женский праздник в екатеринбургском музее
20:46 Руководство каменского МУПа уличили в растратах коммунальных платежей на личные нужды
20:19 Екатеринбургский экс-кинотеатр «Заря» и сысертский завод поучаствуют в фестивале
19:48 Девушка из екатеринбургского спортклуба победила в чемпионате России по самбо
19:09 У интернет-живодёра из Режа отняли измученного кота
18:43 Жители Эльмаша не хотят появления новой гостиницы в их микрорайоне
17:51 Екатеринбургский вуз станет участником всероссийской Студенческой спортивной Лиги самбо
17:25 В Свердловской области мужчина спас человека из горящей квартиры
16:50 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже гармони у заслуженного артиста Татарстана
16:27 Технический университет УГМК вошел в ТОП локального рейтинга вузов
15:49 В Свердловской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
15:15 Дмитрий Медведев прилетел в Екатеринбург
14:54 Риелтора осудят в Екатеринбурге за мошенничество
14:26 В Екатеринбурге в этом году планируют открыть две школы после ремонта
13:55 Следователи ищут в Екатеринбурге жертв 60-летнего насильника
13:21 Международные соревнования по гимнастическим видам спорта пройдут в Екатеринбурге
12:47 ГИБДД выпустила предупреждение для водителей из-за снегопада в Свердловской области
12:28 В 2023 году планируется переселить из аварийного жилья почти 6 тысяч свердловчан
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK