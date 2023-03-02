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В Екатеринбурге пройдет V региональный этап Игр победителей
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Открыт прием заявок на V региональный этап Игр победителей, уникальных спортивных состязаний для детей, которые преодолели онкологические заболевания. Соревнования для участников из Свердловской области проводит Благотворительный фонд «Дети России» (основан УГМК).
За четыре года проведения Игр почти 400 детей в возрасте от 7 до 17 лет из 30 населенных пунктов Среднего Урала состязались в легкой атлетике, плавании, стрельбе, шахматах и настольном теннисе. Для ребят региональные Игры победителей – это возможность вновь доказать, что они лучшие, завоевать награды, найти друзей и провести время ярко и интересно.
«Всего один день, а сколько эмоций!», – удивляются и восторгаются участники. Торжественные церемонии открытия и награждения, увлекательные мастер-классы, призы и подарки каждому, встречи с известными спортсменами и медийными персонами. Каждый год региональный этап игр вызывает самые лучшие отзывы уральцев.
Присоединиться к самому оптимистичному проекту в сфере российской благотворительности может каждый.
Мероприятие пройдет 21 апреля на базе Дворца спорта УГМК, расположенного на улице Орджоникидзе, 15 в Верхней Пышме. Стать партнером, волонтером, принять участие в организации сопутствующих мастер-классов, – для этого достаточно лишь связаться с фондом по телефону 8-800-100-19-29 или электронной почте deti99@mail.ru.
Пройти регистрацию на состязания и подать заявку можно на сайте. В оргкомитет региональных игр уже поступило 40 заявок.
За четыре года проведения Игр почти 400 детей в возрасте от 7 до 17 лет из 30 населенных пунктов Среднего Урала состязались в легкой атлетике, плавании, стрельбе, шахматах и настольном теннисе. Для ребят региональные Игры победителей – это возможность вновь доказать, что они лучшие, завоевать награды, найти друзей и провести время ярко и интересно.
«Всего один день, а сколько эмоций!», – удивляются и восторгаются участники. Торжественные церемонии открытия и награждения, увлекательные мастер-классы, призы и подарки каждому, встречи с известными спортсменами и медийными персонами. Каждый год региональный этап игр вызывает самые лучшие отзывы уральцев.
«Дети удивляют нас оптимизмом и волей к победе, – поделилась директор фонда Юлия Нутенко. – Кто-то только-только научился игре в настольный теннис или стрельбе, но стремление к успеху – как у настоящих олимпийцев. За четыре года мы не раз убеждались: для некоторых региональные Игры победителей становятся началом более серьёзных спортивных тренировок. Они многое меняют в жизни ребёнка к лучшему. Это для нас самое важное».
Присоединиться к самому оптимистичному проекту в сфере российской благотворительности может каждый.
Мероприятие пройдет 21 апреля на базе Дворца спорта УГМК, расположенного на улице Орджоникидзе, 15 в Верхней Пышме. Стать партнером, волонтером, принять участие в организации сопутствующих мастер-классов, – для этого достаточно лишь связаться с фондом по телефону 8-800-100-19-29 или электронной почте deti99@mail.ru.
Пройти регистрацию на состязания и подать заявку можно на сайте. В оргкомитет региональных игр уже поступило 40 заявок.
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