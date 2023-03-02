В Екатеринбурге пройдет V региональный этап Игр победителей

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«Дети удивляют нас оптимизмом и волей к победе, – поделилась директор фонда Юлия Нутенко. – Кто-то только-только научился игре в настольный теннис или стрельбе, но стремление к успеху – как у настоящих олимпийцев. За четыре года мы не раз убеждались: для некоторых региональные Игры победителей становятся началом более серьёзных спортивных тренировок. Они многое меняют в жизни ребёнка к лучшему. Это для нас самое важное».

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости