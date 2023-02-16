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Стали известны новые тарифы проездных в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 20 февраля увеличивают стоимость проезда в общественном транспорте до 33 рублей. Но сэкономить можно с помощью проездных. Мэр Алексей Орлов подписал постановление об установлении новых тарифов проездных.
Так, электронный проездной билет на четыре вида транспорта для организаций будет стоить 2600 рублей, для граждан – 2500, для студентов, аспирантов, адъюнктов и ординаторов – 1700, а для школьников – 1100.
Проездной на один вид наземного транспорта для граждан теперь будет стоит 2300 рублей (кроме троллейбуса), а для школьников – 760. Проездной на три вида наземного транспорта с 20 поездками обойдется в 585 рублей, с 40 поездками – 1150 рублей, с 70 поездками – 1960 рублей. Такой проездной действует в течение 60 дней с момента первой поездки.
Продолжит работать электронный кошелек. Для граждан одна поездка в автобусе, трамвае, троллейбусе или метро по нему будет стоить 31 рубля, а для студентов, аспирантов, адъюнктов и ординаторов – 29,50 рубля.
Электронный пересадочный проездной на наземный вид транспорта, действующий 30 минут, будет стоить 33 рубля, а проездной на четыре вида транспорта, действующий 60 минут, – 62 рубля.
Для льготников действуют другие тарифы: проездной на четыре вида транспорта на 50 поездок, действующий в течение календарного месяца, – 550 рублей; проездной на три вида транспорта – 1000 рублей; электронный кошелек – 24 рубля за одну поездку в автобусе, трамвае, троллейбусе и метро.
Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов ранее заявил, что новые тарифы проездных будут действовать с 1 марта.
Так, электронный проездной билет на четыре вида транспорта для организаций будет стоить 2600 рублей, для граждан – 2500, для студентов, аспирантов, адъюнктов и ординаторов – 1700, а для школьников – 1100.
Проездной на один вид наземного транспорта для граждан теперь будет стоит 2300 рублей (кроме троллейбуса), а для школьников – 760. Проездной на три вида наземного транспорта с 20 поездками обойдется в 585 рублей, с 40 поездками – 1150 рублей, с 70 поездками – 1960 рублей. Такой проездной действует в течение 60 дней с момента первой поездки.
Продолжит работать электронный кошелек. Для граждан одна поездка в автобусе, трамвае, троллейбусе или метро по нему будет стоить 31 рубля, а для студентов, аспирантов, адъюнктов и ординаторов – 29,50 рубля.
Электронный пересадочный проездной на наземный вид транспорта, действующий 30 минут, будет стоить 33 рубля, а проездной на четыре вида транспорта, действующий 60 минут, – 62 рубля.
Для льготников действуют другие тарифы: проездной на четыре вида транспорта на 50 поездок, действующий в течение календарного месяца, – 550 рублей; проездной на три вида транспорта – 1000 рублей; электронный кошелек – 24 рубля за одну поездку в автобусе, трамвае, троллейбусе и метро.
Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов ранее заявил, что новые тарифы проездных будут действовать с 1 марта.
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