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После избиения девочки-подростка в школе в Нижнем Тагиле наказали учителей

12.57 Среда, 8 февраля 2023
Общество
Скриншот видео «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле наказали учителей школы, в туалете которой избили девочку-подростка. Об этом сообщает издание «Между строк» со ссылкой на заявление замглавы администрации города по социальной политике Валерия Сурова.

Напомним, что в январе в туалете школы №33 произошел конфликт между ученицами. Одна из девочек пнула сверстницу по лицу ногой. Происходящее снимали на камеру мобильного телефона другие школьницы. Прокуратура и Следственный комитет организовали проверку. Школьница, ударившая девочку, позднее публично извинилась.

«Конфликт, конечно, развивался, не один день, что было видно по материалам из сети. Со своей стороны, мы работали по нескольким направлениям. В первую очередь с детьми от 7-го до 11-го класса свои профилактические мероприятия провели районная комиссия по делам несовершеннолетних и подразделение по делам несовершеннолетних МУ МВД России “Нижнетагильское”», – рассказал чиновник в эфире «Тагил-ТВ».


По словам Валерия Сурова, конфликт стал возможен из-за «неисполнения педагогами школы своих прямых обязанностей». Он заявил, что во время перемены учителя должны следить за порядком и выяснять причины скопления учеников в одном месте.

«Дежурный учитель на этаже обязан следить за ситуацией. Инцидент не должен оставаться безнаказанным. Я бы сказал, что в ситуации виноваты и старшие, каждый из которых по степени своей ответственности понес наказание», – заявил Валерий Суров.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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