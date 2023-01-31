После избиения девочки-подростка в школе в Нижнем Тагиле наказали учителей

«Конфликт, конечно, развивался, не один день, что было видно по материалам из сети. Со своей стороны, мы работали по нескольким направлениям. В первую очередь с детьми от 7-го до 11-го класса свои профилактические мероприятия провели районная комиссия по делам несовершеннолетних и подразделение по делам несовершеннолетних МУ МВД России “Нижнетагильское”», – рассказал чиновник в эфире «Тагил-ТВ».

«Дежурный учитель на этаже обязан следить за ситуацией. Инцидент не должен оставаться безнаказанным. Я бы сказал, что в ситуации виноваты и старшие, каждый из которых по степени своей ответственности понес наказание», – заявил Валерий Суров.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости