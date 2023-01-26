Возрастное ограничение 18+
Школьница из Нижнего Тагила, избившая сверстницу, публично извинилась
Общество
Скриншот видео «Инцидент Нижний Тагил»
Девочка-подросток из Нижнего Тагила, которая избила сверстницу в туалете школы №33, принесла свои извинения. Видео опубликовано в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Девочка пообещала, что больше не будет вестись на провокации и совершать подобные поступки.
Напомним, что школьница пнула по лицу ногой сверстнице. Происходящее снимали на камеру другие девочки. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки.
«Приношу свои искренние извинения перед девочкой и ее родителями. Я очень сильно сожалею о содеянном», – говорит школьница.
Девочка пообещала, что больше не будет вестись на провокации и совершать подобные поступки.
Напомним, что школьница пнула по лицу ногой сверстнице. Происходящее снимали на камеру другие девочки. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Девочку-драчунью из школы Нижнего Тагила задержали
26 января 2023
26 января 2023