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Девочка-подросток избила сверстницу в туалете школы в Нижнем Тагиле

11.51 Четверг, 26 января 2023
Происшествия
Фото: скриншот видео «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле девочка-подросток избила сверстницу в туалете школы. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.

Инцидент произошел в школе №33. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в туалете школы девушка-подросток пнула по лицу ногой сверстнице. Эти действия снимали на камеру мобильного телефона другие школьницы.

Районная прокуратура оценит соблюдение администрацией школы требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, а также работу органов системы профилактики по предупреждению противоправных действий среди несовершеннолетних.

Следственный комитет проводит процессуальную проверку по данному инциденту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для определения тяжести вреда, причиненному здоровью девочку, проведут экспертизу.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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