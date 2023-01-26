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Жители Невьянска жалуются на проблемы с водоснабжением
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Невьянске жители многоквартирных домов жалуются на слабый напор воды или вообще ее отсутствие. В ситуацию вмешалась прокуратура.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, проводится проверка из-за ненадлежащего обеспечения холодным водоснабжением жителей многоквартирных домов №№ 66, 68 по улице Космонавтов в Невьянске.
Во время проверки прокуратура даст правовую оценку деятельности управляющей компании и ресурсоснабжающей организации по оказанию населению коммунальных услуг.
«Либо вообще нет воды, особенно по выходным. Куда только не писали, но мер никаких не принято», – пишет подписчик паблика «Инцидент Невьянск».
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, проводится проверка из-за ненадлежащего обеспечения холодным водоснабжением жителей многоквартирных домов №№ 66, 68 по улице Космонавтов в Невьянске.
Во время проверки прокуратура даст правовую оценку деятельности управляющей компании и ресурсоснабжающей организации по оказанию населению коммунальных услуг.
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