Жители Невьянска жалуются на проблемы с водоснабжением

«Либо вообще нет воды, особенно по выходным. Куда только не писали, но мер никаких не принято», – пишет подписчик паблика «Инцидент Невьянск».

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Невьянске жители многоквартирных домов жалуются на слабый напор воды или вообще ее отсутствие. В ситуацию вмешалась прокуратура.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, проводится проверка из-за ненадлежащего обеспечения холодным водоснабжением жителей многоквартирных домов №№ 66, 68 по улице Космонавтов в Невьянске.Во время проверки прокуратура даст правовую оценку деятельности управляющей компании и ресурсоснабжающей организации по оказанию населению коммунальных услуг.