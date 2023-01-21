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В Екатеринбурге будут судить участников интернациональной драки в общежитии УрФУ
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить участников интернациональной драки в общежитии УрФУ. Об этом сообщает «Патрульный участок» со ссылкой на руководителя пресс-службы областного ГУ МВД Валерия Горелых.
В отношении участников потасовки было заведено административное делопроизводство по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Материалы уже направлены в районный суд.
Напомним, что драка произошла в ночь с 20 на 21 января в общежитии Уральского федерального университета на улице Большакова, 77.
«Сотрудники полиции Екатеринбурга по горячим следам установили всех участников конфликтной ситуации, произошедшей накануне ночью в одном из общежитий УрФУ и вызвавшей повышенный интерес представителей СМИ. В отделы полиции № 5 и №12 доставлены для выяснения более точных и подробных обстоятельств случившегося восемь человек»,
– рассказал Горелых.
В отношении участников потасовки было заведено административное делопроизводство по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Материалы уже направлены в районный суд.
Напомним, что драка произошла в ночь с 20 на 21 января в общежитии Уральского федерального университета на улице Большакова, 77.
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