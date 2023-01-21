В Екатеринбурге будут судить участников интернациональной драки в общежитии УрФУ

– рассказал Горелых.

«Сотрудники полиции Екатеринбурга по горячим следам установили всех участников конфликтной ситуации, произошедшей накануне ночью в одном из общежитий УрФУ и вызвавшей повышенный интерес представителей СМИ. В отделы полиции № 5 и №12 доставлены для выяснения более точных и подробных обстоятельств случившегося восемь человек»,