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Полиция задержала зачинщиков интернациональной драки в общежитии УрФУ в Екатеринбурге. Видео
Происшествия
Фото: телеграм-канал Многонационал
Полиция задержала предполагаемых зачинщиков массовой драки в общежитии УрФУ.
По меньшей мере 10 студентов доставлены в отдел полиции №5 на улице Сакко и Ванцетти. Все они приехали в Екатеринбург из арабских стран и других иностранных государств.
Напомним, массовая драка произошла в общежитии Уральского федерального университета на улице Большакова, 77 минувшей ночью. Подробности «Вечерние ведомости» писали ранее.
По меньшей мере 10 студентов доставлены в отдел полиции №5 на улице Сакко и Ванцетти. Все они приехали в Екатеринбург из арабских стран и других иностранных государств.
Видео: читатель «Вечерних ведомостей»
Напомним, массовая драка произошла в общежитии Уральского федерального университета на улице Большакова, 77 минувшей ночью. Подробности «Вечерние ведомости» писали ранее.
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