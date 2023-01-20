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В общежитии УрФУ в Екатеринбурге произошла массовая драка иностранных студентов
Происшествия
В общежитии Уральского федерального университета имени Ельцина на улице Большакова, 77 произошла массовая драка.
В ночь с 20 на 21 января студенты из арабских стран повздорили со студентами из стран Центральной Азии. В коридорах общежития были разбиты ящики с огнетушителями, а содержание самих огнетушителей распылено. В ходе драки были применены электрошокеры, у нескольких студентов имеются ссадины повреждения от ударов ножками стульев. В здании сработала пожарная сигнализация, на место были вызваны скорая и Росгвардия.
По данным телеграм-канала «Многонационал», опубликовавшего видео инцидента, у одного гражданина Таджикистана в результате драки остались порезы на спине, а студенческому охраннику общежития железной палкой стула рассекли щёку.
В самом университете не стали публиковать подробности, коротко прокомментировав инцидент:
— По факту происшествия в вузовском общежитии № 2 с участием студентов в университете проводится внутренняя проверка — сообщил официальный телеграм-канал УрФУ.
В УМВД по Екатеринбургу также сообщили, что проводят проверку и устанавливают зачинщиков и возможных пострадавших от их действий.
В ночь с 20 на 21 января студенты из арабских стран повздорили со студентами из стран Центральной Азии. В коридорах общежития были разбиты ящики с огнетушителями, а содержание самих огнетушителей распылено. В ходе драки были применены электрошокеры, у нескольких студентов имеются ссадины повреждения от ударов ножками стульев. В здании сработала пожарная сигнализация, на место были вызваны скорая и Росгвардия.
По данным телеграм-канала «Многонационал», опубликовавшего видео инцидента, у одного гражданина Таджикистана в результате драки остались порезы на спине, а студенческому охраннику общежития железной палкой стула рассекли щёку.
В самом университете не стали публиковать подробности, коротко прокомментировав инцидент:
— По факту происшествия в вузовском общежитии № 2 с участием студентов в университете проводится внутренняя проверка — сообщил официальный телеграм-канал УрФУ.
В УМВД по Екатеринбургу также сообщили, что проводят проверку и устанавливают зачинщиков и возможных пострадавших от их действий.
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