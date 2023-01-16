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В Екатеринбурге определили 5 парков, которые будут претендовать на благоустройство за федеральные деньги

Реконструировать один из этих парков должны уже в 2024 году

20.42 Вторник, 17 января 2023
Общество
Сквер на улице Титова – одна из 5 площадок, попавших в финальное голосование. Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге подвели итоги первого этапа голосования за парк, который получит федеральное финансирование на благоустройство.

Согласно условиям федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», прежде чем получить финансирование из федерального бюджета, парк должен пройти рейтинговое голосование.

Комитет благоустройства администрации Екатеринбурга выставил на голосование 7 существующих парков и скверов города (теоретически можно включать и новые территории, на которых можно обустроить парк, но в Екатеринбурге этой возможностью ни разу не пользовались), кроме того, горожане могли предлагать другие зелёные зоны.

Голосование на сайте мэрии проходило в течение месяца – с 16 декабря по 16 января, проголосовать можно было посредством авторизации через портал Госуслуг. В результате в нём приняли участие 29 323 человека. Отметим, что ранее, когда рейтинговое голосование проводили путём заполнения Google-форм, мэрия отчитывалась о сотнях тысяч проголосовавших (например, один дендропарк на Первомайской, согласно опубликованным результатам, набирал больше 100 тысяч голосов, но в итоге всё равно не был благоустроен — и «Вечерние ведомости» объясняли, почему).

В итоге в первую пятёрку попали парк имени Чкалова на Вторчермете (не путать с парком по улице Чкалова в Юго-Западном микрорайоне, «Собачий» парк на Ясной улице, летний парк «Уралмаш», сквер на улице Титова и сад Энгельса в центре города. Среди площадок вне предложенного администрацией списка, наиболее активно предлагаемых горожанами для благоустройства, председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова отметила парк Компрессорного завода. Однако ему не хватило голосов, чтобы выйти во второй этап. Как и парку на Метеогорке и парку имени Блюхера напротив Михайловского кладбища.

Голоса распределились следующим образом:



Финальный этап рейтингового голосования пройдёт с 15 апреля по 30 мая 2023 года. Получит финансирование лишь один из пяти парков.

Напомним, в прошлом году на втором этапе голосования была упорная борьба между жителями Академического и Уралмаша, голосовавшими за Преображенский парк и Летний парк «Уралмаш» соответственно. Голосование было настолько активным, что эти две площадки по числу голосов заняли первые два места в России среди всех городов. Но, поскольку условия предполагают лишь одного победителя в городе, Уралмаш остался без благоустройства. Теперь у жителей Уралмаша будет второй шанс попасть в федеральную программу.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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