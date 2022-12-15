Всё-таки дело в коррупции? Суд в Перми поставил точку в споре о благоустройстве дендропарка Екатеринбурга Из-за этой истории один из главных городских парков не смогут благоустроить к 300-летию Екатеринбурга

Почему возникла необходимость в благоустройстве?

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Эта ива в дендропарке на Первомайской много лет была одним из самых фотографируемых деревьев в Екатеринбурге. Сейчас она уже погибла.

С чего всё началось?

Компания-проектировщик разработала несколько вариантов будущего благоустройства, которые даже показали общественникам и депутатам. Фото: Владислав Постников





— рассказал veved.ru директор ПСК «Атлант». — Нам за четыре месяца нужно было работы выполнить, при этом два из них мы просто ждали заказчика – пока он согласовывает те или иные документы. Доверенность не подписывали, по которой мы должны были получить технические условия, мы не могли начать исследовать пруд, потому что нужно было летом или ранней осенью откачать воду, но её разрешили слить только в конце октября,

ФАС, суды

Директор МБУ «Дендропарк» Светалана Раскостова. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости





— резюмировал в итоге суд. — Оценив представленные в материалы дела доказательства и установив, что выявленные недостатки являются устранимыми и указанные дефекты не препятствуют использованию результата работ по назначению, суд пришел к выводу о том, что отказ ответчика от приемки работ и оплаты их стоимости является необоснованным,

Благоустройству помешала коррупция?

Светлана Раскостова 15 октября 2020 года рассказывала городским депутатам и общественникам о проблемах дендропарка и планах по его благоустройству. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Сания Абашева не скрывала свою связь с ООО «Проектурал.ру»

В октябре 2020 года руководство парка уже подвергалось критике из-за того, что не успевает подготовить проект благоустройства до начала наступающего бюджетного периода. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости





– заявил Шаповалов. «Зимой эти работы по благоустройству в любом случае не делают, а к весне проект был бы готов, до начала строительного сезона можно было успеть провести все необходимые процедуры, в том числе общественные обсуждения»

Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости