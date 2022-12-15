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Всё-таки дело в коррупции? Суд в Перми поставил точку в споре о благоустройстве дендропарка Екатеринбурга
Из-за этой истории один из главных городских парков не смогут благоустроить к 300-летию Екатеринбурга
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне Семнадцатый апелляционный арбитражный суд в Перми оставил в силе решение Арбитражного суда Свердловской области по делу о проекте благоустройства дендропарка в Екатеринбурге.
Речь идёт про дендрологический парк-выставку на улице Первомайской, который в этом году отметил свой 90-летний юбилей. К 300-летнему юбилею самого Екатеринбурга парк планировали благоустроить, однако теперь об этих планах от городских чиновников ничего не слышно – всё застопорилось на этапе разработки проекта. По мнению некоторых экспертов по антикоррупции – из-за того, что на аукционе победил «не тот» подрядчик. Так ли это, попытались разобраться в нашем материале.
Часто екатеринбуржцы с тревогой смотрят на намерения властей благоустроить тот или иной парк. Ведь зачастую планы по реконструкции подразумевают вырубку значительного числа зелёных насаждений. И многие горожане предпочитают, чтобы власти вообще не прикасались к зелёным уголкам, оставив им тенистые аллеи для прогулок, чем начинали какие-то благоустроительные работы. Так уже возникали протесты разной степени интенсивности из-за проектов благоустройства Зелёной рощи, парка за Дворцом молодёжи, сквера на улице Опалихинской.
Но дендропарк – иной случай. В отличие от вышеперечисленных зелёных территорий, это ещё и полигон для научной деятельности, с сопутствующей инфраструктурой. Например, далеко не все гуляющие по парку посетители подозревают, что в нём есть сложная система дренажа. Вся эта инфраструктура не реконструировалось много лет, дренаж забился («Вечерние ведомости писали об этой проблеме два года назад). А подтопление может быть губительным для многих видов растений, которые являются уникальными не только для Екатеринбурга – в дендропарк смогли интродуцировать виды, которые больше нигде на Урале не растут. Поэтому дендропарк, пожалуй, как никакой другой парк в городе требует срочных работ.
Кроме того, у дендропарка, в отличие от других парков, есть «хозяин» - муниципальное учреждение «Дендрологический парк-выставка» (сокращённо – МБУ «Дендропарк»), которое имеет возможности контролировать ход работ и сохранность деревьев. Это же МБУ заведует другим екатеринбургским дендропарком – на улице 8 марта. И это же МБУ оказалось участником судебного процесса, о котором пойдёт речь.
О планах обновить дендропарк на Первомайской к 300-летию Екатеринбурга было заявлено ещё при предыдущем главе города Александре Высокинском. Аукцион на разработку проекта был размещён в июле 2020 года, заказчиком выступило МБУ «Дендропарк» (100% учредителем которого является администрация Екатеринбурга), стартовая цена была установлена в размере 5 млн 23 тысячи рублей. В августе 2020 был объявлен победитель – проектно-строительная компания «Атлант» (учредитель и директор – Артём Шаповалов), которая весьма значительно снизила цену – до 3 млн и 694 тысяч рублей.
Однако выполнить проект «Атланту» не дали – в конце декабря 2020 года компания получила уведомление о расторжении контракта со стороны руководства парка. Версии причин, из-за которых был расторгнут контракт, у сторон были разные – директор МБУ Светлана Раскостова утверждала, что компания-проектировщик не выполняла взятые на себя объёмы работ, а вице-мэр Алексей Бубнов даже заявил, что подрядчик и вовсе пропал. В то же время Артём Шаповалов настаивал, что именно руководство дендропарка препятствовало выполнению контракта.
Шаповалов также добавил, что когда они приступили к эскизному проекту, у заказчика не было видения, каким должен быть парк. Всё это тормозило работу, заявил руководитель проектной организации.
На расторжении контракта дело не остановилось – Светлана Раскостова подала жалобу в ФАС, чтобы «Атлант» внесли в реестр недобросовестных поставщиков (что заблокировало бы компании возможность участвовать в госзакупках). Однако ФАС 21 января 2021 года признала эту жалобу несостоятельной.
«Атлант» не собирался мириться с разрывом контракта – компания в начале 2021 года заявила о намерении подать иск к МБУ, чтобы признать расторжение муниципального контракта незаконным и получить сумму за уже выполненные работы (более 2,6 млн рублей).
В самом МБУ приготовились защищаться – издание Е1 сообщало, что муниципальное учреждение летом 2021 года наняло юристов из московской фирмы «Виндер» за полмиллиона рублей, эти средства были выплачены за юридические консультации. Сам иск ООО ПСК «Атлант» подало в Арбитражный суд только 30 декабря 2021 года.
Рассмотрение дела затянулось, для разрешения спора судья решила назначить экспертизу. Перед экспертами были поставлены вопросы: «Соответствовала ли документация, представленная подрядчиком (ООО «ПСК «Атлант») требованиям, предъявляемым к указанному виду изысканий?» и «Достаточны ли приведенные в представленной подрядчиком документации (инженерно-геодезические изыскания) данные для разработки проекта благоустройства в соответствии с техническим заданием и муниципальным контрактом?».
На оба вопроса эксперты ответили положительно.
Решением судьи Натальи Зориной, вступившим накануне в законную силу, в пользу ООО «Проектно-строительная компания "Атлант"» с МБУ «Дендропарк» была взыскана задолженность в сумме 2 млн 436 тысяч рублей, а также неустойка в сумме 182 832 рубля. Дополнительным решением с МБУ также была взыскана госпошлина в размере 36 052 рубля.
Эти средства теперь придётся выплачивать из городского бюджета. Таким образом, городские налогоплательщики «скинулись» на работы по проекту, который даже не был выполнен до конца, не говоря уже о его реализации.
Член общественной палаты Екатеринбурга, эксперт по антикоррупции Екатерина Петрова считает, что реконструкция парка, возможно, сорвалась из-за того, что Администрация города не захотела работать с неожиданно победившей на аукционе компанией, желая видеть на его месте «своего» подрядчика.
Общественница в разговоре с «Вечерними ведомостями» рассказала, что на рабочих встречах руководства дендропарка с подрядчиком присутствовала Сания Абашева из компании «Проектурал.ру», ранее возглавлявшая комитет по благоустройству администрации Екатеринбурга. Артём Шаповалов в разговоре с «Вечерними ведомостями» также подтвердил, что видел Абашеву на рабочей встрече и даже задавал вопрос Светлане Раскостовой о причинах присутствия представителя конкурирующей организации, на что Раскостова ответила, что Сания Абашева – её личный консультант по вопросам благоустройства.
Не будем утверждать о коррупционной составляющей, но ряд фактов, проверенных «Вечерними ведомостями», всё же приведём.
Компания «Проектурал.ру» (ИНН 6659100167) действительно участвовала в том же конкурсе на разработку проекта благоустройства дендропарка – это следует из данных на сайте госзакупок.
Судя по портфолио на собственном сайте, «Проектурал.ру» неоднократно выигрывал госконтракты и выполнял работы для администрации Екатеринбурга. В числе сделанных проектов указаны благоустройство территории в районе Центрального стадиона («Бульваная лента») к Чемпионату мира по футболу-2018, проект строительства улицы Амундсена от Академика Сахарова до Академика Парина, эскизный проект Преображенского парка в Академическом, проект строительства улицы Ландау, проект расширения улицы Татищева (для которого мэрия сейчас выкупает квартиры у жителей домов, определённых под снос). Один из последних крупных подрядов, полученных ООО «Проектурал.ру» – разработка проекта капитального ремонта улицы 8 марта в Екатеринбурге за 12,5 млн рублей.
Директором и единственным учредителем ООО «Проектурал.ру», согласно выписке из ЕГРЮЛ, является Антон Гилёв. Сания Абашева в учредительных данных организации не числится. Не указана Абашева и в списке сотрудников на сайте ООО «Проектурал.ру».
Однако отношение к компании, по всей видимости, всё же имеет – так, мы нашли протокол публичных слушаний, организованных областным Минстроем по вопросу строительства трамвайной линии в Верхнюю Пышму, и Сания Абашева позиционировала себя на этих слушаниях как представителя «Проектурал.ру».
Кроме того, когда шло обсуждение застройки территории завода «Уралтрансмаш», Абашева давала комментарии СМИ в качестве коммерческого директора ООО «Проектурал.ру» (история, надо отметить, весьма распространённая для бывших служащих екатеринбургской мэрии – например, в 2020 году бывший замглавы Верх-Исетского района по благоустройству Константин Кудрявцев комментировал ситуацию с благоустройством парка за Дворцом молодёжи уже не как чиновник, а как коммерческий директор компании подрядчика, выигравшей аукцион).
Ранее Абашева действительно работала в Администрации города. И даже успела привлечь внимание Генпрокуратуры – надзорное ведомство в 2008 году установило, что в Абашева при поступлении на муниципальную службу скрыла факт руководства ею частного предприятия ООО «Уралдорпроект», и эти сведения скрывались ею в течение нескольких лет при представлении ежегодных справок о соблюдении ограничений, связанных с муниципальной службой. В адрес тогдашнего главы города Аркадия Чернецкого из-за этого было внесено представление, а сама чиновница ограничилась замечанием (правда, уже в следующем, 2009 году она ушла с должности руководителя комитета – её пост заняла Тамара Благодаткова).
Могло ли неудачное участие в аукционе компании, в которой работает экс-чиновница, стать причиной придирок (как теперь уже установлено судом – необоснованных) руководства дендропарка к компании молодого предпринимателя Артёма Шаповалова, судите сами, уважаемые читатели. Но из-за невыполненного из-за этих придирок проекта как минимум на два года сдвинулась реконструкция парка, столь необходимая для сохранения уникальной коллекции растений, создававшейся 90 лет.
Артём Шаповалов, комментируя «Вечерним ведомостям» решение суда, заявил о готовности довести до конца проектные работы, и что ему как налогоплательщику обидно, когда бюджетные средства расходуются столь неэффективно. Шаповалов отметил, что даже после того как из-за препятствий со стороны руководства МБУ были нарушены сроки, его компания была готова и дальше продолжать работы, просто уже за пределами сроков, со штрафными санкциями, что является распространённой практикой при выполнении муниципальных контрактов.
«Вечерние ведомости» сделали запрос в администрацию Екатеринбурга с просьбой прокомментировать решение суда и дальнейшие планы по благоустройству дендропарка на Первомайской. На момент публикации мы не получили ответ, поэтому опубликуем его как только получим.
Кстати, в этом году Алексей Орлов перевёл МБУ «Дендропарк» из ведения комитета по экологии в ведение комитета по благоустройству – того самого, в котором когда-то работала Сания Абашева. Какие цели преследовала эта перестановка, мы, вероятно, скоро узнаем. Кроме того, дендропарк привлёк внимание счётной палаты Екатеринбурга – в опубликованном на прошлой неделе плане работы контрольно-ревизионного органа на 2023-й год учреждение Светланы Раскостовой указано в списке под номером 1.
Речь идёт про дендрологический парк-выставку на улице Первомайской, который в этом году отметил свой 90-летний юбилей. К 300-летнему юбилею самого Екатеринбурга парк планировали благоустроить, однако теперь об этих планах от городских чиновников ничего не слышно – всё застопорилось на этапе разработки проекта. По мнению некоторых экспертов по антикоррупции – из-за того, что на аукционе победил «не тот» подрядчик. Так ли это, попытались разобраться в нашем материале.
Почему возникла необходимость в благоустройстве?
Часто екатеринбуржцы с тревогой смотрят на намерения властей благоустроить тот или иной парк. Ведь зачастую планы по реконструкции подразумевают вырубку значительного числа зелёных насаждений. И многие горожане предпочитают, чтобы власти вообще не прикасались к зелёным уголкам, оставив им тенистые аллеи для прогулок, чем начинали какие-то благоустроительные работы. Так уже возникали протесты разной степени интенсивности из-за проектов благоустройства Зелёной рощи, парка за Дворцом молодёжи, сквера на улице Опалихинской.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Но дендропарк – иной случай. В отличие от вышеперечисленных зелёных территорий, это ещё и полигон для научной деятельности, с сопутствующей инфраструктурой. Например, далеко не все гуляющие по парку посетители подозревают, что в нём есть сложная система дренажа. Вся эта инфраструктура не реконструировалось много лет, дренаж забился («Вечерние ведомости писали об этой проблеме два года назад). А подтопление может быть губительным для многих видов растений, которые являются уникальными не только для Екатеринбурга – в дендропарк смогли интродуцировать виды, которые больше нигде на Урале не растут. Поэтому дендропарк, пожалуй, как никакой другой парк в городе требует срочных работ.
Эта ива в дендропарке на Первомайской много лет была одним из самых фотографируемых деревьев в Екатеринбурге. Сейчас она уже погибла.
Кроме того, у дендропарка, в отличие от других парков, есть «хозяин» - муниципальное учреждение «Дендрологический парк-выставка» (сокращённо – МБУ «Дендропарк»), которое имеет возможности контролировать ход работ и сохранность деревьев. Это же МБУ заведует другим екатеринбургским дендропарком – на улице 8 марта. И это же МБУ оказалось участником судебного процесса, о котором пойдёт речь.
С чего всё началось?
О планах обновить дендропарк на Первомайской к 300-летию Екатеринбурга было заявлено ещё при предыдущем главе города Александре Высокинском. Аукцион на разработку проекта был размещён в июле 2020 года, заказчиком выступило МБУ «Дендропарк» (100% учредителем которого является администрация Екатеринбурга), стартовая цена была установлена в размере 5 млн 23 тысячи рублей. В августе 2020 был объявлен победитель – проектно-строительная компания «Атлант» (учредитель и директор – Артём Шаповалов), которая весьма значительно снизила цену – до 3 млн и 694 тысяч рублей.
Компания-проектировщик разработала несколько вариантов будущего благоустройства, которые даже показали общественникам и депутатам. Фото: Владислав Постников
Однако выполнить проект «Атланту» не дали – в конце декабря 2020 года компания получила уведомление о расторжении контракта со стороны руководства парка. Версии причин, из-за которых был расторгнут контракт, у сторон были разные – директор МБУ Светлана Раскостова утверждала, что компания-проектировщик не выполняла взятые на себя объёмы работ, а вице-мэр Алексей Бубнов даже заявил, что подрядчик и вовсе пропал. В то же время Артём Шаповалов настаивал, что именно руководство дендропарка препятствовало выполнению контракта.
— Нам за четыре месяца нужно было работы выполнить, при этом два из них мы просто ждали заказчика – пока он согласовывает те или иные документы. Доверенность не подписывали, по которой мы должны были получить технические условия, мы не могли начать исследовать пруд, потому что нужно было летом или ранней осенью откачать воду, но её разрешили слить только в конце октября,
— рассказал veved.ru директор ПСК «Атлант».
Шаповалов также добавил, что когда они приступили к эскизному проекту, у заказчика не было видения, каким должен быть парк. Всё это тормозило работу, заявил руководитель проектной организации.
ФАС, суды
На расторжении контракта дело не остановилось – Светлана Раскостова подала жалобу в ФАС, чтобы «Атлант» внесли в реестр недобросовестных поставщиков (что заблокировало бы компании возможность участвовать в госзакупках). Однако ФАС 21 января 2021 года признала эту жалобу несостоятельной.
Директор МБУ «Дендропарк» Светалана Раскостова. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Атлант» не собирался мириться с разрывом контракта – компания в начале 2021 года заявила о намерении подать иск к МБУ, чтобы признать расторжение муниципального контракта незаконным и получить сумму за уже выполненные работы (более 2,6 млн рублей).
В самом МБУ приготовились защищаться – издание Е1 сообщало, что муниципальное учреждение летом 2021 года наняло юристов из московской фирмы «Виндер» за полмиллиона рублей, эти средства были выплачены за юридические консультации. Сам иск ООО ПСК «Атлант» подало в Арбитражный суд только 30 декабря 2021 года.
Рассмотрение дела затянулось, для разрешения спора судья решила назначить экспертизу. Перед экспертами были поставлены вопросы: «Соответствовала ли документация, представленная подрядчиком (ООО «ПСК «Атлант») требованиям, предъявляемым к указанному виду изысканий?» и «Достаточны ли приведенные в представленной подрядчиком документации (инженерно-геодезические изыскания) данные для разработки проекта благоустройства в соответствии с техническим заданием и муниципальным контрактом?».
На оба вопроса эксперты ответили положительно.
— Оценив представленные в материалы дела доказательства и установив, что выявленные недостатки являются устранимыми и указанные дефекты не препятствуют использованию результата работ по назначению, суд пришел к выводу о том, что отказ ответчика от приемки работ и оплаты их стоимости является необоснованным,
— резюмировал в итоге суд.
Решением судьи Натальи Зориной, вступившим накануне в законную силу, в пользу ООО «Проектно-строительная компания "Атлант"» с МБУ «Дендропарк» была взыскана задолженность в сумме 2 млн 436 тысяч рублей, а также неустойка в сумме 182 832 рубля. Дополнительным решением с МБУ также была взыскана госпошлина в размере 36 052 рубля.
Эти средства теперь придётся выплачивать из городского бюджета. Таким образом, городские налогоплательщики «скинулись» на работы по проекту, который даже не был выполнен до конца, не говоря уже о его реализации.
Благоустройству помешала коррупция?
Член общественной палаты Екатеринбурга, эксперт по антикоррупции Екатерина Петрова считает, что реконструкция парка, возможно, сорвалась из-за того, что Администрация города не захотела работать с неожиданно победившей на аукционе компанией, желая видеть на его месте «своего» подрядчика.
Светлана Раскостова 15 октября 2020 года рассказывала городским депутатам и общественникам о проблемах дендропарка и планах по его благоустройству. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Общественница в разговоре с «Вечерними ведомостями» рассказала, что на рабочих встречах руководства дендропарка с подрядчиком присутствовала Сания Абашева из компании «Проектурал.ру», ранее возглавлявшая комитет по благоустройству администрации Екатеринбурга. Артём Шаповалов в разговоре с «Вечерними ведомостями» также подтвердил, что видел Абашеву на рабочей встрече и даже задавал вопрос Светлане Раскостовой о причинах присутствия представителя конкурирующей организации, на что Раскостова ответила, что Сания Абашева – её личный консультант по вопросам благоустройства.
Не будем утверждать о коррупционной составляющей, но ряд фактов, проверенных «Вечерними ведомостями», всё же приведём.
Компания «Проектурал.ру» (ИНН 6659100167) действительно участвовала в том же конкурсе на разработку проекта благоустройства дендропарка – это следует из данных на сайте госзакупок.
Судя по портфолио на собственном сайте, «Проектурал.ру» неоднократно выигрывал госконтракты и выполнял работы для администрации Екатеринбурга. В числе сделанных проектов указаны благоустройство территории в районе Центрального стадиона («Бульваная лента») к Чемпионату мира по футболу-2018, проект строительства улицы Амундсена от Академика Сахарова до Академика Парина, эскизный проект Преображенского парка в Академическом, проект строительства улицы Ландау, проект расширения улицы Татищева (для которого мэрия сейчас выкупает квартиры у жителей домов, определённых под снос). Один из последних крупных подрядов, полученных ООО «Проектурал.ру» – разработка проекта капитального ремонта улицы 8 марта в Екатеринбурге за 12,5 млн рублей.
Директором и единственным учредителем ООО «Проектурал.ру», согласно выписке из ЕГРЮЛ, является Антон Гилёв. Сания Абашева в учредительных данных организации не числится. Не указана Абашева и в списке сотрудников на сайте ООО «Проектурал.ру».
Однако отношение к компании, по всей видимости, всё же имеет – так, мы нашли протокол публичных слушаний, организованных областным Минстроем по вопросу строительства трамвайной линии в Верхнюю Пышму, и Сания Абашева позиционировала себя на этих слушаниях как представителя «Проектурал.ру».
Сания Абашева не скрывала свою связь с ООО «Проектурал.ру»
Кроме того, когда шло обсуждение застройки территории завода «Уралтрансмаш», Абашева давала комментарии СМИ в качестве коммерческого директора ООО «Проектурал.ру» (история, надо отметить, весьма распространённая для бывших служащих екатеринбургской мэрии – например, в 2020 году бывший замглавы Верх-Исетского района по благоустройству Константин Кудрявцев комментировал ситуацию с благоустройством парка за Дворцом молодёжи уже не как чиновник, а как коммерческий директор компании подрядчика, выигравшей аукцион).
Ранее Абашева действительно работала в Администрации города. И даже успела привлечь внимание Генпрокуратуры – надзорное ведомство в 2008 году установило, что в Абашева при поступлении на муниципальную службу скрыла факт руководства ею частного предприятия ООО «Уралдорпроект», и эти сведения скрывались ею в течение нескольких лет при представлении ежегодных справок о соблюдении ограничений, связанных с муниципальной службой. В адрес тогдашнего главы города Аркадия Чернецкого из-за этого было внесено представление, а сама чиновница ограничилась замечанием (правда, уже в следующем, 2009 году она ушла с должности руководителя комитета – её пост заняла Тамара Благодаткова).
Могло ли неудачное участие в аукционе компании, в которой работает экс-чиновница, стать причиной придирок (как теперь уже установлено судом – необоснованных) руководства дендропарка к компании молодого предпринимателя Артёма Шаповалова, судите сами, уважаемые читатели. Но из-за невыполненного из-за этих придирок проекта как минимум на два года сдвинулась реконструкция парка, столь необходимая для сохранения уникальной коллекции растений, создававшейся 90 лет.
В октябре 2020 года руководство парка уже подвергалось критике из-за того, что не успевает подготовить проект благоустройства до начала наступающего бюджетного периода. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Артём Шаповалов, комментируя «Вечерним ведомостям» решение суда, заявил о готовности довести до конца проектные работы, и что ему как налогоплательщику обидно, когда бюджетные средства расходуются столь неэффективно. Шаповалов отметил, что даже после того как из-за препятствий со стороны руководства МБУ были нарушены сроки, его компания была готова и дальше продолжать работы, просто уже за пределами сроков, со штрафными санкциями, что является распространённой практикой при выполнении муниципальных контрактов.
«Зимой эти работы по благоустройству в любом случае не делают, а к весне проект был бы готов, до начала строительного сезона можно было успеть провести все необходимые процедуры, в том числе общественные обсуждения»
– заявил Шаповалов.
«Вечерние ведомости» сделали запрос в администрацию Екатеринбурга с просьбой прокомментировать решение суда и дальнейшие планы по благоустройству дендропарка на Первомайской. На момент публикации мы не получили ответ, поэтому опубликуем его как только получим.
Кстати, в этом году Алексей Орлов перевёл МБУ «Дендропарк» из ведения комитета по экологии в ведение комитета по благоустройству – того самого, в котором когда-то работала Сания Абашева. Какие цели преследовала эта перестановка, мы, вероятно, скоро узнаем. Кроме того, дендропарк привлёк внимание счётной палаты Екатеринбурга – в опубликованном на прошлой неделе плане работы контрольно-ревизионного органа на 2023-й год учреждение Светланы Раскостовой указано в списке под номером 1.
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