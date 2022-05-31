Два парка в Екатеринбурге стали лидерами голосования за объекты благоустройства
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Два парка в Екатеринбурге стали лидерами всероссийского рейтингового голосования за объекты благоустройства-2023. Речь идет о Преображенском парке в Академическом и летнем парке «Уралмаш».
По предварительным данным, в голосовании участвовали более 708 тысяч свердловчан. Напомним, что опрос должен был завершиться 30 мая, но его продлили еще на день – до 31 мая. В лидерах рейтинга оказались две территории Екатеринбурга: Преображенский парк набрал более 123 тысяч голосов, а парк «Уралмаш» – свыше 94 тысяч голосов.
Окончательные итоги кампании будут подведены 3 июня. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил, что реконструкция победивших в голосовании парков начнется уже в 2023 году.
По предварительным данным, в голосовании участвовали более 708 тысяч свердловчан. Напомним, что опрос должен был завершиться 30 мая, но его продлили еще на день – до 31 мая. В лидерах рейтинга оказались две территории Екатеринбурга: Преображенский парк набрал более 123 тысяч голосов, а парк «Уралмаш» – свыше 94 тысяч голосов.
Окончательные итоги кампании будут подведены 3 июня. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил, что реконструкция победивших в голосовании парков начнется уже в 2023 году.
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