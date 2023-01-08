Пресс-конференцию свердловского губернатора перенесли на неопределенный срок

«Аккредитованные представители СМИ могут оперативно получить ответы на вопросы, которые предполагалось задать на пресс-конференции, в письменном виде после обращения в департамент информационной политики Свердловской области», – добавили в департаменте.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Большую пресс-конференцию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, которая должна была состояться в День российской печати, 13 января, перенесли на неопределенный срок.В департаменте информполитики региона рассказали, что пресс-конференция перенесена в связи с изменениями рабочего графика. При этом традиционный Бал прессы, на который приглашены руководители свердловских редакций, состоится в установленное время 13 января.Новую дату проведения пресс-конференции объявят позднее.