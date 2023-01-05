Экоактивисты выявили в Арамили незаконный полигон по приему отходов



Фото: пресс-служба Свердловского отделения РЭО

«Так как деятельность ведётся незаконно, то владелец земли или тот, кто организовал полигон, не проводит мероприятий по охране окружающей среды и не платит экологических взносов. Это может повлиять не только на экологию, но и на безопасность полетов из аэропорта, а также нанести вред здоровью жителей города», – отметил Вихарев.



Фото: пресс-служба Свердловского отделения РЭО

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Активисты свердловского отделения Российского экологического общества выявили в Арамили незаконный полигон по приему отходов, расположенный на приаэродромной территории. Площадь полигона составляет более четырех гектаров.В пресс-службе свердловского отделения РЭО «Вечерним ведомостям» рассказали, что предприимчивые граждане организовали на двух участках вдоль Арамильского тракта незаконный полигон по приему отходов производства и потребления, строительных и других видов отходов. Там же производится незаконная сортировка, отделяют полезные фракции, которые можно сдать.Председатель свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев заявил, что участки, где находится полигон, относятся к сельскохозяйственным землям и не могут использоваться под складирование отходов.Активисты также просмотрели снимки с карты и увидели на участках небольшие водоемы, которые сейчас засыпаны отходами. Экологи считают, что это могло привести к нарушению экосистемы. По их мнению, загрязняющие вещества могут попасть в грунтовые воды, а затем и в дома жителей Арамили.Экоактивисты приехали на полигон, но встретили сопротивление его работников, пришлось даже вызывать полицию. Фото и видеоматериалы вместе с обращениями направлены в надзорные ведомства. Представители Росприроднадзора усмотрели в действиях владельцев земельного участка правонарушения по ч. 1, ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ. В связи с мораторием на проверки, запрос перенаправлен в прокуратуру Октябрьского района Екатеринбурга.