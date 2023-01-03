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Екатеринбуржцы жалуются на скользкие тротуары

15.54 Понедельник, 9 января 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга жалуются на скользкие тротуары, пешеходные переходы и лестницы, ведущие в подземные переходы.

«Есть жалобы горожан, что скользко на пешеходных переходах, лестницах, ведущих в подземные переходы. Прошу дорожные службы на это обратить особое внимание. Также необходимо устранять накаты на проезжих частях, чтобы минимизировать вероятность дорожно-транспортных происшествий», – сообщила председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова.


По словам Благодатковой, необходимо грамотно и своевременно использовать в ближайшие дни противогололедные материалы и фракционный песок.

Сегодня коммунальщики продолжат работу по очистке улиц в усиленном режиме. На уборку выйдут 418 рабочих, будет задействовано 178 спецмашин.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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