Екатеринбуржцы жалуются на скользкие тротуары

«Есть жалобы горожан, что скользко на пешеходных переходах, лестницах, ведущих в подземные переходы. Прошу дорожные службы на это обратить особое внимание. Также необходимо устранять накаты на проезжих частях, чтобы минимизировать вероятность дорожно-транспортных происшествий», – сообщила председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Екатеринбурга жалуются на скользкие тротуары, пешеходные переходы и лестницы, ведущие в подземные переходы.По словам Благодатковой, необходимо грамотно и своевременно использовать в ближайшие дни противогололедные материалы и фракционный песок.Сегодня коммунальщики продолжат работу по очистке улиц в усиленном режиме. На уборку выйдут 418 рабочих, будет задействовано 178 спецмашин.