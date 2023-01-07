Воспитательница детсада в Академическом не уследила за ребенком, но продолжает работать

«Самое ужасное, что заведующая в курсе безграмотности сотрудника, и говорит, что диплом есть – значит может работать», – говорит мама одной из воспитанниц детского сада.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Академическом районе Екатеринбурге воспитательница детского сада не уследила за ребенком, который ушел один на улицу, но все равно продолжает работать в учреждении. Об этом сообщила читательница «Вечерних ведомостей».По словам читательницы, мальчик ходил в детский сад в Академическом. В декабре прошлого года воспитательница выкинула его игрушку из окна в снег и не уследила, как ребенок оделся и ушел из группы на улицу с этой игрушкой. Мальчик гулял сначала на стройке, а потом ушел домой. Из детского садика, как рассказывают родители, его никто не остановил, даже охрана.Мальчик, который ушел из детского сада – сын другой воспитательницы. Читательница «Вечерних ведомостей» рассказала, что ее дочь и другие дети эту воспитательницу очень любят.Как сообщают родители, после этой истории работница детсада, не уследившая за ребенком, заявила, что не хочет, чтобы он вообще приходил к ней в группу. Мама мальчика и по совместительству воспитательница обратилась к заведующей. Заведующая предложила ей, чтобы ребенок ходил в другой корпус, но тогда женщина не будет успевать на работу, или к ней в группу. В результате воспитательница сейчас не работает, а женщина, допустившая уход ребенка, остается на рабочем месте.Примечательно, что в группе, в которой раньше работала мама мальчика, поменялась воспитательница. И родителей удивляет, какие безграмотные сообщения она рассылает им.