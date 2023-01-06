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В домах и двух школах в Карпинске в морозы отключили отопление
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Карпинске без отопления в морозы остались несколько многоквартирных домов, школа №2 и школа-интернат. Прокуратура проводит проверку.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в единую диспетчерскую службу Карпинска с 17.00 8 января поступают сообщения о частичном отсутствии отопления в квартирах домов по улицам Ленина, Луначарского, Серова, Мира, Почтамтской и переулку Школьному. Также ненадлежащее теплоснабжение зафиксировано в средней общеобразовательной школе №2 и Карпинской школе-интернате.
По предварительным данным, причиной перебоев с отоплением является прорыв трубопровода на теплосетях в районе котельной № 14. Коммунальные службы ведут работы по устранению аварии. Предварительно, ремонтные работы должны завершить сегодня, 9 января.
Прокуратура Карпинска организовала проверку в связи с ненадлежащим теплоснабжением жилых домов и образовательных учреждений.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в единую диспетчерскую службу Карпинска с 17.00 8 января поступают сообщения о частичном отсутствии отопления в квартирах домов по улицам Ленина, Луначарского, Серова, Мира, Почтамтской и переулку Школьному. Также ненадлежащее теплоснабжение зафиксировано в средней общеобразовательной школе №2 и Карпинской школе-интернате.
По предварительным данным, причиной перебоев с отоплением является прорыв трубопровода на теплосетях в районе котельной № 14. Коммунальные службы ведут работы по устранению аварии. Предварительно, ремонтные работы должны завершить сегодня, 9 января.
Прокуратура Карпинска организовала проверку в связи с ненадлежащим теплоснабжением жилых домов и образовательных учреждений.
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