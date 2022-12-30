Возрастное ограничение 18+
Из-за морозов в Свердловской области школьники начнут новый год с дистанта
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из-за морозов в Свердловской области школьники начнут новый год с дистанта.
В некоторых городах региона объявили о повсеместном дистанте, в других – оставили это на усмотрение руководства школ.
Так, в Заречном городская администрация сообщила, что дистант будет 9 и 10 января во всех школах.
В Ревде решение о переводе на дистант будут принимать педагогические коллективы по рекомендации городского управления образования, пишет местный паблик Ревда-инфо.
Кроме того, в школах напомнили, что свердловские школьники могут не посещать учебное заведение, если температура воздуха на улице опускается ниже определённых значений: 1–4 классы при -28° и ниже (либо при -25° с ветром), 5–9 классы – при -30° и ниже (либо при -28° с ветром), 10-11 классы – при -32° и ниже (либо при -30° с ветром).
Детские сады при этом будут работать в обычном режиме.
Напомним, на первой рабочей неделе в новом году обещают морозную погоду по всей Свердловской области.
В середине декабря на дистант школы Свердловской области переводили по другой причине – из-за вспышки ОРВИ, однако перед Новым годом Роспотребнадзор перестал видеть необходимость в этой мере.
В некоторых городах региона объявили о повсеместном дистанте, в других – оставили это на усмотрение руководства школ.
Так, в Заречном городская администрация сообщила, что дистант будет 9 и 10 января во всех школах.
В Ревде решение о переводе на дистант будут принимать педагогические коллективы по рекомендации городского управления образования, пишет местный паблик Ревда-инфо.
Кроме того, в школах напомнили, что свердловские школьники могут не посещать учебное заведение, если температура воздуха на улице опускается ниже определённых значений: 1–4 классы при -28° и ниже (либо при -25° с ветром), 5–9 классы – при -30° и ниже (либо при -28° с ветром), 10-11 классы – при -32° и ниже (либо при -30° с ветром).
Детские сады при этом будут работать в обычном режиме.
Напомним, на первой рабочей неделе в новом году обещают морозную погоду по всей Свердловской области.
В середине декабря на дистант школы Свердловской области переводили по другой причине – из-за вспышки ОРВИ, однако перед Новым годом Роспотребнадзор перестал видеть необходимость в этой мере.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Синоптики объявили предупреждение об аномально холодной погоде в Свердловской области
05 января 2023
05 января 2023
Из-за резкого похолодания в Ревде опять вырос «световой лес»
30 декабря 2022
30 декабря 2022