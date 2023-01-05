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В Свердловской области сохраняется морозная погода
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Погода в начале новой недели в Свердловской области останется морозной. Синоптики прогнозируют температуру воздуха до -30°C днём и до -40°C ночью. Также местами ожидается небольшой снег.
В понедельник, 9 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -28…-33°C, при прояснении -35…-40°C. Днём -24…-29°C. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днём слабый снег. Ночью -28…-30°C, днём -25…-27°C. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/сек.
Во вторник, 10 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -26…-31°C, при прояснении до -36°C. Днём -20…-25°C, на севере -12…-17°C. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -29…-31°C, днём -20…-22°C. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/сек.
В среду, 11 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -18…-23°C, в низинах -25…-30°C. Днём -14…-19°C. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/сек, днём отдельные порывы до 15 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -21…-23°C, днём -16…-18°C. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 9 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -28…-33°C, при прояснении -35…-40°C. Днём -24…-29°C. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днём слабый снег. Ночью -28…-30°C, днём -25…-27°C. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/сек.
Во вторник, 10 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -26…-31°C, при прояснении до -36°C. Днём -20…-25°C, на севере -12…-17°C. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -29…-31°C, днём -20…-22°C. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/сек.
В среду, 11 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -18…-23°C, в низинах -25…-30°C. Днём -14…-19°C. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/сек, днём отдельные порывы до 15 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -21…-23°C, днём -16…-18°C. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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