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В Свердловской области сохраняется морозная погода

18.14 Воскресенье, 8 января 2023
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Погода в начале новой недели в Свердловской области останется морозной. Синоптики прогнозируют температуру воздуха до -30°C днём и до -40°C ночью. Также местами ожидается небольшой снег.

В понедельник, 9 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -28…-33°C, при прояснении -35…-40°C. Днём -24…-29°C. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днём слабый снег. Ночью -28…-30°C, днём -25…-27°C. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/сек.

Во вторник, 10 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -26…-31°C, при прояснении до -36°C. Днём -20…-25°C, на севере -12…-17°C. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/сек.

В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -29…-31°C, днём -20…-22°C. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/сек.

В среду, 11 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -18…-23°C, в низинах -25…-30°C. Днём -14…-19°C. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/сек, днём отдельные порывы до 15 м/сек.

В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -21…-23°C, днём -16…-18°C. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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14:51 Синоптики продлили предупреждение об аномально холодной погоде в Свердловской области
14:07 Супруг умершей после операции жительницы Нижнего Тагила обратился к Бастрыкину
12:43 В Индии арестовали жителя Каменска-Уральского за посещение священного холма без разрешения
11:53 Под Нижним Тагилом молодой водитель сбил на «зебре» женщину
10:46 Свердловские спасатели напомнили порядок действий при заглохшем на трассе автомобиле
10:00 В Каменском городском округе случился крупный пожар
19:46 В Екатеринбурге автомобиль вылетел с дороги на автобусную остановку
18:19 Осуждённые женщины тагильской ИК-6 занялись новогодним квиллингом
17:33 Последствия ночного снегопада в Свердловской области ликвидируют 305 снегоуборочных машин
16:31 В Свердловской области выявили 83 случая коронавируса
15:34 В столице Урала затопило перекрёсток в центре Уралмаша
14:39 В Асбесте ищут пропавшего 3 января 30-летнего мужчину
13:39 В Екатеринбурге в парке Маяковского из-за холодов отменили рождественские мероприятия
12:28 Катавшиеся по двору на машине нижнетагильские подростки сбили полицейского
11:18 Пожар в Первоуральске вывел на улицу 15 человек
10:39 В Нижнем Тагиле ищут 68-летнего мужчину, пропавшего 5 января
09:52 В аварии на Арамильском тракте пострадали шесть человек
22:18 ХК «Автомобилист» проиграл восьмой матч подряд в КХЛ
18:28 Президент «Урала» поддержал идею назвать стадион в Екатеринбурге в честь Пеле
16:52 В Свердловской области пропал 43-летний мужчина
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