Синоптики продлили предупреждение об аномально холодной погоде в Свердловской области



– говорится в сообщении ФГБУ «Уральское УГМС». «Ночью 9 января местами в Свердловской области сильный мороз до -40°»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Синоптики Уральского гидрометцентра продлили предупреждение об аномально холодной погоде в Свердловской области до 11 января. Также жителей региона предупреждают о морозе до -40 градусов завтрашней ночью.Аномальный холод будет сохраняться 9 января в большинстве районов Свердловской области, 10 и 11 января – местами.