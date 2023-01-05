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Синоптики продлили предупреждение об аномально холодной погоде в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра продлили предупреждение об аномально холодной погоде в Свердловской области до 11 января. Также жителей региона предупреждают о морозе до -40 градусов завтрашней ночью.
Аномальный холод будет сохраняться 9 января в большинстве районов Свердловской области, 10 и 11 января – местами.
«Ночью 9 января местами в Свердловской области сильный мороз до -40°»,
– говорится в сообщении ФГБУ «Уральское УГМС».
Аномальный холод будет сохраняться 9 января в большинстве районов Свердловской области, 10 и 11 января – местами.
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