Осуждённые женщины тагильской ИК-6 занялись новогодним квиллингом





– заявил начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. «Осужденные женщины учреждения приняли активное участие в мастер-классе, ведь большинство из них любят рукоделие и с интересом знакомятся с новыми техниками и способами создания шедевров»,

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Для осуждённых женщин исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле провели мастер-класс по новогоднему квиллингу – искусству изготовления композиций из скрученных в спирали узких полосок бумаги.Он также отметил, что в прошлом году 500 трудоустроенных осуждённых женщин произвели продукции на 105 миллионов рублей.