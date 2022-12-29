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Осуждённые женщины тагильской ИК-6 занялись новогодним квиллингом
Общество
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Для осуждённых женщин исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле провели мастер-класс по новогоднему квиллингу – искусству изготовления композиций из скрученных в спирали узких полосок бумаги.
Он также отметил, что в прошлом году 500 трудоустроенных осуждённых женщин произвели продукции на 105 миллионов рублей.
«Осужденные женщины учреждения приняли активное участие в мастер-классе, ведь большинство из них любят рукоделие и с интересом знакомятся с новыми техниками и способами создания шедевров»,
– заявил начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
Он также отметил, что в прошлом году 500 трудоустроенных осуждённых женщин произвели продукции на 105 миллионов рублей.
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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