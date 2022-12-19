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Завершена проверка в детском саду в Екатеринбурге, где воспитательница ударила ребенка
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура завершила проверку, организованную после инцидента в частном детском саду. Напомним, что воспитательница в учреждении ударила двухлетнюю девочку рукой.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что инцидент произошел в одном из филиалов частного детского сада. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). После инцидента уволены воспитатель и руководитель подразделения частного детского сада.
Прокуратура района проводила выездную проверку в детском саду вместе со специалистом отдела государственного пожарного надзора. Во время проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Так, в детском саду допускалось хранение различных материалов под лестничным маршем и на лестничной клетке второго эвакуационного выхода.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление директору детского сада. Кроме того, в отношении директора организации возбуждено административное дело по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что инцидент произошел в одном из филиалов частного детского сада. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). После инцидента уволены воспитатель и руководитель подразделения частного детского сада.
Прокуратура района проводила выездную проверку в детском саду вместе со специалистом отдела государственного пожарного надзора. Во время проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Так, в детском саду допускалось хранение различных материалов под лестничным маршем и на лестничной клетке второго эвакуационного выхода.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление директору детского сада. Кроме того, в отношении директора организации возбуждено административное дело по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
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