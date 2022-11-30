После инцидента в детском саду в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту инцидента в частном детском саду, где воспитательница ударила ребенка. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что в одном из частных детсадов Екатеринбурга воспитательница ударила рукой двухлетнюю девочку.
По факту инцидента проводится проверка. Следователем СКР возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Ранее случаем в детском саду заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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