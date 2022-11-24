Воспитательница ударила ребенка в детском саду в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге воспитательница ударила маленькую девочку в детском саду. Следственный комитет проводит проверку.Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в одном из частных детсадов Екатеринбурга воспитательница ударила рукой двухлетнюю девочку.Во время проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие ситуации.