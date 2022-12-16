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В ближайшие годы строить новую ветку метро в Екатеринбурге не будут
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге не планируют строить вторую ветку метро в ближайшие годы. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Алексей Орлов.
Напомним, что в последнее время власти продвигают идею строительства наземного метро. Ветку наземного метро в Екатеринбурге планируют построить и запустить к 2025 году. Часть линии могут открыть уже в следующем году.
«Не хочу никого обманывать. В ближайшие годы строительства метро в Екатеринбурге не будет», – заявил глава города.
Напомним, что в последнее время власти продвигают идею строительства наземного метро. Ветку наземного метро в Екатеринбурге планируют построить и запустить к 2025 году. Часть линии могут открыть уже в следующем году.
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