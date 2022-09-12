Часть наземного метро в уральской столице хотят запустить в 2023 году

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Часть линии наземного метро в Екатеринбурге хотят запустить уже в 2023 году. Об этом глава города Алексей Орлов сообщил на московском форуме «Российская неделя ГЧП». Стоимость проекта составляет более 100 миллиардов рублей.Основная его задача – создание транспортного каркаса агломерации Екатеринбурга, который должен будет распределить пассажиропоток по семи направлениям городов-спутников. Кроме того, этот маршрут соединит недавно построенные общежития с существующими учебными заведениями, пишет ТАСС.До конца сентября власти планируют заложить камень в Новокольцовском, откуда ветка будет протянута до Компрессорного, что позволит выйти на существующую железнодорожную сеть. По словам Алексея Орлова, полукольцо, по которому можно будет отправить электричку, уже сформировано.