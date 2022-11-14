Наземное метро в уральской столице планируют запустить к 2025 году
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Ветку наземного метро в Екатеринбурге планируют построить и запустить к 2025 году. Она должна будет появиться в новом микрорайоне города Новокольцовский. Об этом заявил глава общественного совета проекта, гендиректор «НПО автоматики» Андрей Мисюра.
«Строительство наземного метро в городе – это уже не далёкая перспектива, проект будет реализован в 2025 году», – приводит слова Мисюра администрация уральской столицы.
Напомним, что часть линии наземного метро власти хотят запустить уже в 2023 году. В сентябре этого года в Новокольцовском должен был быть заложен камень, откуда ветка метро потянется до Компрессорного.
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