Наземное метро в уральской столице планируют запустить к 2025 году

«Строительство наземного метро в городе – это уже не далёкая перспектива, проект будет реализован в 2025 году», – приводит слова Мисюра администрация уральской столицы.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости