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Новый начальник екатеринбургского Дома офицеров уволил «теневого» руководителя учреждения

Ранее ему не позволили возглавить учреждение многомиллионные долги

13.00 Четверг, 15 декабря 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Как стало известно «Вечерним ведомостям», из Окружного дома офицеров Центрального военного округа уволили Виктора Жорова. В мае 2022 года информагентство Ura.ru сообщало, что Жоров является «серым кардиналом» и фактически руководит ОДО – вне зависимости от того, кто находится в кресле начальника. Источник veved.ru подтвердил эту информацию. На официальном сайте ОДО указано, что Жоров занимает должность заместителя начальника – инструктора по организации военно-патриотической работы. Де-факто же он руководил процессами в ОДО, при этом вся ответственность находилась на начальнике, говорит источник veved.ru.


На момент публикации новости Виктор Жоров ещё указан на сайте ОДО в качестве действующего сотрудника


Но недавно карьера Виктора Жорова в ОДО закончилось – накануне у него был последний рабочий день, за которым последовало увольнение.

При этом у Жорова были амбиции стать начальником ОДО. Но этим планам помешали долги, сообщает источник «Вечерних ведомостей».
Мы проверили банк исполнительных производств и обнаружили, что на Викторе Жорове действительно «висит» задолженность на общую сумму свыше 16 млн рублей:



Долги Жорова возникли из-за невыплаты им кредитов и привлечения его к субсидиарной ответственности по долгам ООО «СоюзСпецСтрой» - обанкротившейся организации, половиной доли в уставном капитале которой владел замначальника ОДО.

Фамилия Жорова неоднократно фигурировала в судах – так, в прошлом году ООО «Ваша правовая компания» в иске указывала, что ООО «СоюзСпецСтрой» перечисляла средства аффилированному лицу (Жорову) с целью намеренного нанесения ущерба кредиторам, однако этот иск остался без удовлетворения.

В 2015 году конкурсный управляющий банкротящегося ООО «Стройкомплекс» подавал иск к Жорову, в котором утверждалось, что у Жорова имеется задолженность перед ООО «Стройкомплекс» в размере 35 млн рублей. «В период трудовых правоотношений Жорова В.П. с ООО «Стройкомплекс», Жорову В.П. были выданы на подотчет денежные средства, оправдательные документы по которым отсутствуют», — говорилось в иске. Однако этот иск остался без рассмотрения по формальным причинам – из-за неявки сторон в суд.

Жоров обращался в текущем году в суд с иском к приставам, чтобы те сняли арест с его счетов, но судья Арбитражного суда Свердловской области Сергей Калашник снял арест лишь с одного счёта — на который Жоров получает пенсию по инвалидности в связи с военной травмой (по информации источника veved.ru, травма была получена на полигоне и не связана с боевыми действиями).

Именно при Жорове в Окружном доме офицеров проводились несогласованные строительные работы, которые повлекли назначение штрафа формальному директору ОДО Сергею Конову — Кировский районный суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей, при этом представитель военной прокуратуры в суде сообщала, что ущерб, нанесённый незаконным ремонтом, составляет 230 миллионов рублей. Окружной дом офицеров является памятником архитектуры – объектом культурного наследия федерального значения.

Новый начальник екатеринбургского Дома офицеров уволил «теневого» руководителя учреждения

Здание Дома офицеров в последние годы буквально разрушалось на глазах


Ранее «Вечерние ведомости» выпускали большой материал о том, что не так с реставрацией Дома офицеров.

10 октября на должность начальника ОДО был назначен Константин Макаров. Однако он продержался на этом посту всего один месяц – Макаров был уволен, а затем суд отказал ему в восстановлении в должности. Сейчас должность начальника ОДО занимает Андрей Зуев, ранее возглавлявший КЗЦ «Стрела», Центр культуры и искусств «Верх-Исетский» и поработавший на руководящих должностях в управлениях культуры нескольких уральских городов.

К слову, бывшим руководителям ОДО удалось сделать себе карьеру в политике и на госслужбе – уволившийся в сентябре Сергей Конов стал начальником в Минсоцполитики Свердловской области, а возглавлявший до него учреждение Станислав Довгалюк избрался депутатом Думы Белоярского городского округа.

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Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости
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