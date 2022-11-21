Экс-руководителя екатеринбургского Дома офицеров взяли начальником в Министерство соцполитики Свердловской области
Общество
Фото: Минсоцполитики Свердловской области
Бывший руководитель Окружного дома офицеров Центрального военного округа Сергей Конов, при котором учреждение попало в ряд скандалов, назначен чиновником в министерство социальной политики Свердловской области. Конов возглавил территориальное управление социальной политики № 25 минсоцполитики Свердловской области. Соответствующая информация появилась на официальном сайте минсоцполитики.
Управлению, которое возглавил Конов, подведомственна территория Чкаловского района Екатеринбурга, Сысертского района и города Полевского.
Сергей Конов руководил Окружным домом офицеров ЦВО полтора года – с марта 2021-го по сентябрь 2022-го – всё это время он пробыл в статусе и.о., зато успел отметиться рядом скандалов. Наибольший резонанс вызвала установка барельефа Сталина на фасад здания, из-за которого на учреждение подали в суд представители организаций, занимающихся реабилитацией жертв политических репрессий. Сергей Конов заявлял, что барельеф установлен по инициативе предыдущего руководителя ОДО, Станислава Довгалюка, однако Довгалюк опроверг это. В суде по барельефу ОДО удалось «отбиться», но другой суд Конов проиграл – его признали виновным в нарушении законодательства об охране объектов культурного наследия, и оштрафовали на 20 тысяч рублей. При этом ущерб, нанесённый несанкционированными работами в ОДО, по некоторым оценкам, составил сотни миллионов рублей. О том, почему установка барельефа Сталина – не самая большая беда, случившаяся с ОДО при Конове, «Вечерние ведомости» писали большой материал.
Сергей Конов является полковником внутренней службы в отставке.
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