Окружной дом офицеров ЦВО возглавил опытный екатеринбургский чиновник в сфере культуры

21.03 Понедельник, 21 ноября 2022
Общество
Фото: соцсети Андрея Зуева


На вакантную должность директора Окружного дома офицеров Центрального военного округа был назначен 48-летний Андрей Зуев, ранее работавший чиновником в разных городах Свердловской и Челябинской областей. Зуев подтвердил своё назначение в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей».

Андрей Зуев окончил Уральский государственный педагогический университет и Екатеринбургскую академию современного искусства. В течение последних 15 лет работал на руководящих должностях в учреждениях культуры: В 2007 – 2012 годах возглавлял культурно-зрелищный центр «Стрела» в Завокзальном районе Екатеринбурга, с 2012 по 2016 год был директором Центра культуры и искусств «Верх-Исетский» (ДК ВИЗа), с 2017 по 2020 работал замдиректора екатеринбургского филиала музея «Россия – моя история», в 2020 году перешёл на должность замдиректора управления культуры города Кыштыма, в 2021-м возглавил управление культуры города Карабаша. Последний год работал в Богдановиче – сначала в муниципальном автономном учреждении культуры «Центр современной культурной среды», затем в администрации городского округа в должности замглавы по социальным вопросам.

Андрей Зуев ведёт свой персональный сайт.

Напомним, предыдущий руководитель ОДО, Сергей Конов ушёл в отставку в начале сентября – все свои полтора года руководства учреждением он пробыл в статусе и.о., зато успел отметиться рядом скандалов – разрушающимися фасадами, установкой барельефа Сталина и нарушениями при реставрации здания, являющегося объектом культурного наследия федерального значения. О проблемах содержания здания Дома офицеров при Конове на «Вечерних ведомостях» выходил большой материал.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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15:26 На хоккейном турнире юным спортсменам из Екатеринбурга вручили медали за первое место, а после пересчета очков забрали в раздевалке
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