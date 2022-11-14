Окружной дом офицеров ЦВО возглавил опытный екатеринбургский чиновник в сфере культуры
Общество
Фото: соцсети Андрея Зуева
На вакантную должность директора Окружного дома офицеров Центрального военного округа был назначен 48-летний Андрей Зуев, ранее работавший чиновником в разных городах Свердловской и Челябинской областей. Зуев подтвердил своё назначение в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей».
Андрей Зуев окончил Уральский государственный педагогический университет и Екатеринбургскую академию современного искусства. В течение последних 15 лет работал на руководящих должностях в учреждениях культуры: В 2007 – 2012 годах возглавлял культурно-зрелищный центр «Стрела» в Завокзальном районе Екатеринбурга, с 2012 по 2016 год был директором Центра культуры и искусств «Верх-Исетский» (ДК ВИЗа), с 2017 по 2020 работал замдиректора екатеринбургского филиала музея «Россия – моя история», в 2020 году перешёл на должность замдиректора управления культуры города Кыштыма, в 2021-м возглавил управление культуры города Карабаша. Последний год работал в Богдановиче – сначала в муниципальном автономном учреждении культуры «Центр современной культурной среды», затем в администрации городского округа в должности замглавы по социальным вопросам.
Андрей Зуев ведёт свой персональный сайт.
Напомним, предыдущий руководитель ОДО, Сергей Конов ушёл в отставку в начале сентября – все свои полтора года руководства учреждением он пробыл в статусе и.о., зато успел отметиться рядом скандалов – разрушающимися фасадами, установкой барельефа Сталина и нарушениями при реставрации здания, являющегося объектом культурного наследия федерального значения. О проблемах содержания здания Дома офицеров при Конове на «Вечерних ведомостях» выходил большой материал.
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