Вернули Сталина, навредили культурному наследию. Что происходит с Окружным домом офицеров в Екатеринбурге Пока все обсуждали барельеф диктатора, памятнику архитектуры, возможно, был нанесён непоправимый ущерб

Историческая справка



Окружной дом офицеров – объект культурного наследия федерального значения, поставлен под охрану в 1974 году постановлением Совета Министров РСФСР №624 как памятник градостроительства и архитектуры.



Здание начали строить в 1932 году в стиле конструктивизма для клуба работников просвещения, однако из-за проблем с финансированием в этом качестве он так и не был построен – в 1937 году недострой передали Уральскому военному округу, и здание достроили как Дом Красной армии по проекту архитектора Владимира Емельянова.





Изначальный проект здания



За то время, пока здание простаивало в недостроенном виде, волевым решением Сталина в стране сменилась архитектурная мода, поэтому его конструктивистская основа была существенно дополнена классицистическими элементами – ордерными композициями, увенчанными скульптурными группами, башнями, шпилями, лепниной с использованием геральдической эмблематики.



Дом Красной армии официально открылся 23 февраля 1941 года и в архитектурном плане стал образцом перехода от конструктивизма к советской неоклассике, называемой ещё «сталинским ампиром».





Реализованный проект. Фото: ГАСО



Барельеф Сталина был представлен взору горожан 22 года – в 1963 году в ожидании визита Никиты Хрущёва в Свердловск его завесили коробом. А в 1990-х окончательно демонтировали. Несмотря на то что подлинный барельеф сохранился и всё это время хранился на складе ОДО, в 2021 году на фасад решили установить копию-новодел.



Ныне в здании Окружного дома офицеров располагается, помимо концертной площадки, музей Боевой славы Урала, библиотека ОДО, несколько культурных и спортивных организаций, а также закусочная (не так давно был целый ресторан, но его владельца

Окружной дом офицеров – объект культурного наследия федерального значения, поставлен под охрану в 1974 году постановлением Совета Министров РСФСР №624 как памятник градостроительства и архитектуры.Здание начали строить в 1932 году в стиле конструктивизма для клуба работников просвещения, однако из-за проблем с финансированием в этом качестве он так и не был построен – в 1937 году недострой передали Уральскому военному округу, и здание достроили как Дом Красной армии по проекту архитектора Владимира Емельянова.За то время, пока здание простаивало в недостроенном виде, волевым решением Сталина в стране сменилась архитектурная мода, поэтому его конструктивистская основа была существенно дополнена классицистическими элементами – ордерными композициями, увенчанными скульптурными группами, башнями, шпилями, лепниной с использованием геральдической эмблематики.Дом Красной армии официально открылся 23 февраля 1941 года и в архитектурном плане стал образцом перехода от конструктивизма к советской неоклассике, называемой ещё «сталинским ампиром».Барельеф Сталина был представлен взору горожан 22 года – в 1963 году в ожидании визита Никиты Хрущёва в Свердловск его завесили коробом. А в 1990-х окончательно демонтировали. Несмотря на то что подлинный барельеф сохранился и всё это время хранился на складе ОДО, в 2021 году на фасад решили установить копию-новодел.Ныне в здании Окружного дома офицеров располагается, помимо концертной площадки, музей Боевой славы Урала, библиотека ОДО, несколько культурных и спортивных организаций, а также закусочная (не так давно был целый ресторан, но его владельца убили , а помещения ресторана впоследствии передали Минобороны).

Проблемы с состоянием памятника архитектуры уже давно были видны невооружённым взглядом. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Сталинский манёвр

Как выглядел картуш с барельефом Сталина в 1980-х (тогда сам барельеф был скрыт за фанерным коробом) и как стал выглядеть сейчас.

Работы внутри ОДО в феврале 2022 года.

О том, кто выступил инвестором-благотворителем, в ФГБУ «Дом офицеров» предпочли умолчать, сославшись на некую коммерческую тайну.

Только ПАМ...

Потолок с отслаивающейся краской. Фото: Александр Зыков для Вечерних ведомостей

Красноармеец с вывихнутой рукой?

Скульптурная группа над главным входом в ОДО до и после самовольного ремонта. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Законный порядок действий

В то время как руководство ОДО старалось поскорее вернуть барельеф Сталина на фасад, выходящий на улицу Луначарского, дворовый фасад памятника архитектуры продолжал разрушаться.

Александр Зыков, Владислав Постников © Вечерние ведомости