Свердловским резервистам разрешили выезжать за пределы России
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков внес изменения в приказ об объявлении частичной мобилизации. Обновленный документ опубликован на сайте военного комиссариата региона.
В документе исключили пункт о запрете гражданам, находящимся в запасе, выезда за пределы России без разрешения военкомата.
Кроме того, в приказ добавили пункт, обязывающий работодателей освободить мобилизованных граждан «от работы и службы», а также обеспечить их явку в военкомат.
Напомним, что 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. В Свердловской области запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации.
В документе исключили пункт о запрете гражданам, находящимся в запасе, выезда за пределы России без разрешения военкомата.
Кроме того, в приказ добавили пункт, обязывающий работодателей освободить мобилизованных граждан «от работы и службы», а также обеспечить их явку в военкомат.
Напомним, что 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. В Свердловской области запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации.
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