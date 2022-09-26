В Свердловской области запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Максим Маркин © Вечерние ведомости

В Свердловской области с сегодняшнего дня действует горячая линия по нарушениям при частичной мобилизации. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.На горячую линию можно обратиться, если уралец считает, что ему или его родственникам не должны были вручать повестку. Также по телефону можно сообщить о проблеме организации быта мобилизованных.Телефон горячей линии — 8 (800) 101-91-11 .Операторы работают с 10:00 до 19:00. В остальное время можно оставить сообщение на автоответчике. Ожидается, что с каждым позвонившим обязательно свяжутся.