В Свердловской области запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области с сегодняшнего дня действует горячая линия по нарушениям при частичной мобилизации. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
На горячую линию можно обратиться, если уралец считает, что ему или его родственникам не должны были вручать повестку. Также по телефону можно сообщить о проблеме организации быта мобилизованных.
Телефон горячей линии — 8 (800) 101-91-11 .Операторы работают с 10:00 до 19:00. В остальное время можно оставить сообщение на автоответчике. Ожидается, что с каждым позвонившим обязательно свяжутся.
На горячую линию можно обратиться, если уралец считает, что ему или его родственникам не должны были вручать повестку. Также по телефону можно сообщить о проблеме организации быта мобилизованных.
Телефон горячей линии — 8 (800) 101-91-11 .Операторы работают с 10:00 до 19:00. В остальное время можно оставить сообщение на автоответчике. Ожидается, что с каждым позвонившим обязательно свяжутся.
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