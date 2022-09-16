Путин объявил частичную мобилизацию в России

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

В выпущенном сегодня видеообращении Владимир Путин затронул тему боевых действий на территории Украины. И объявил о начале мобилизационных мероприятий в России. В качестве обоснования их необходимости Путин, в частности, заявил, что военные укрепления на территории Донецкой области строились восемь лет, и атака их «в лоб» имеющимися ресурсами привела бы к большим потерям.Мобилизация в России объявлена частичной — призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку.Также Путин поручил приравнять правовой статус добровольцев и военнослужащих частично признанных ДНР и ЛНР к статусу кадровых российских военнослужащих.Согласно тексту указа, в период частичной мобилизации увольнение с военной службы возможно по возрасту, по состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы. Губернаторам поручено обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые будут определены Минобороны для каждого региона.В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» постановляю:1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию.2. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.3. Установить, что уровень денежного содержания граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.4. Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом.5. Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную, службу по контракту, а также граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации:а) по возрасту – по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;б) по состоянию здоровья – в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.6. Правительству Российской Федерации:а) осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации;б) принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации.8. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации.9. Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются Правительством Российской Федерации.10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.