Для мобилизованных по ошибке свердловчан открыли горячую линию
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловское отделение общественного движения «Народный фронт» открыло для граждан, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации, горячую линию. Об этом сообщили в группе движения во «ВКонтакте».
Как сообщается в паблике, обращения принимаются по телефону 8 (343) 350-09-42. Также можно прийти лично на улицу Хохрякова, 9 в Екатеринбурге.
Напомним, что в Свердловской области повестку получил 59-летний хирург с хроническими заболеваниями. Однако после сообщений СМИ мужчину вызвали к прокурору и пообещали вернуть домой. Также повестку получил 59-летний житель посёлка Шаля с диабетом и гипертонией.
21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.
Как сообщается в паблике, обращения принимаются по телефону 8 (343) 350-09-42. Также можно прийти лично на улицу Хохрякова, 9 в Екатеринбурге.
«Мобилизация – это указ и требование сегодняшнего дня, но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы», – отмечают в «Народном фронте».
Напомним, что в Свердловской области повестку получил 59-летний хирург с хроническими заболеваниями. Однако после сообщений СМИ мужчину вызвали к прокурору и пообещали вернуть домой. Также повестку получил 59-летний житель посёлка Шаля с диабетом и гипертонией.
21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.
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