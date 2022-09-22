Мобилизированного 59-летнего хирурга с хроническими заболеваниями из Асбеста возвращают домой

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Заведующего хирургическим отделением первой городской больницы Асбеста Виктора Дьячка, которого после вручения повестки увезли в Елань, обещали вернуть домой. Об этом пишет «Новая газета», ссылаясь на дочь мужчины Полину Дьячок.Как рассказала девушка, её отцу 59 лет и у него множество болезней: мочекаменная болезнь, астигматизм, гипертония, рак кожи первой степени, возрастная глухота и он не видит на один глаз. Однако всё это не помешало его мобилизировать.Он получил повестку 22 сентября, когда был на дежурстве. На следующий день ему было необходимо с вещами явиться в военкомат, откуда его вместе с другими мобилизированными отправили на военные сборы.Однако уже сегодня после сообщений СМИ мужчину вызвали к прокурору и пообещали посадить на автобус до Екатеринбурга. Об этом изданию рассказала дочь Виктора.