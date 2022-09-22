Мобилизированного 59-летнего хирурга с хроническими заболеваниями из Асбеста возвращают домой

17.59 Воскресенье, 25 сентября 2022
Общество
Скрин: t.me/bloodysx (на фото Виктор Дьячок и его дочь)
Заведующего хирургическим отделением первой городской больницы Асбеста Виктора Дьячка, которого после вручения повестки увезли в Елань, обещали вернуть домой. Об этом пишет «Новая газета», ссылаясь на дочь мужчины Полину Дьячок.

Как рассказала девушка, её отцу 59 лет и у него множество болезней: мочекаменная болезнь, астигматизм, гипертония, рак кожи первой степени, возрастная глухота и он не видит на один глаз. Однако всё это не помешало его мобилизировать.

Он получил повестку 22 сентября, когда был на дежурстве. На следующий день ему было необходимо с вещами явиться в военкомат, откуда его вместе с другими мобилизированными отправили на военные сборы.

Однако уже сегодня после сообщений СМИ мужчину вызвали к прокурору и пообещали посадить на автобус до Екатеринбурга. Об этом изданию рассказала дочь Виктора.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:16 Более 5 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Свердловской области
14:39 Свердловское МЧС продлило штормовое предупреждение до 26 сентября
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12:14 В Свердловской области пошутили 2 лесных пожара
11:42 В столице Урала на Уралмаше неизвестные пытались вскрыть машины
10:57 Зооспасатель из Екатеринбурга вызволил застрявшего в батарее котёнка
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18:19 В Екатеринбурге инсулизависимую журналистку «Вечерних ведомостей» задержали и увезли в неизвестном направлении
15:50 Огнеборцы взяли под контроль ситуацию с тлеющим торфяником под Екатеринбургом
15:04 Женщины из краснотурьинской колонии показали связанные для детей игрушки
14:01 Во всех муниципальных образованиях Свердловской области подали тепло
13:26 На территории Свердловской области действуют 8 лесных пожаров
13:06 В столице Урала мужчина открыл стрельбу на детской площадке
12:17 В Екатеринбурге пропавший 15-летний подросток самостоятельно вернулся домой
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10:59 В выходные на площади 1905 года Екатеринбурге состоится ярмарка
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