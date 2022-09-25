Военкомат прислал повестку 59-летнему жителю посёлка Шаля с диабетом и гипертонией
Общество
Фото: Вечерние ведомости / скрин из обращения: 66.RU
Военкомат прислал повестку 59-летнему Александру Шешенину из посёлка Шаля в Свердловской области. Его, как и хирурга из Асбеста, которого уже возвращают домой, отправили на военные сборы в Елань. Об этом порталу 66.RU также рассказала дочь мобилизированного мужчины Мария.
Её отец, как и мобилизированный хирируг из Асбеста, врач, но в боевых действиях никогда не участвовал. По словам его дочери, у него – гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердечного ритма, сахарный диабет второго типа, хронический неспецифический колит после холецистэктомии.
«Все медицинские заключения были с собой. Медкомиссия первоуральского военкомата признала всех годными, невзирая на возрасты и состояния здоровья. Папа успел взять с собой небольшое количество медицинских препаратов, которые вынужден регулярно принимать», – рассказала девушка в своем обращении, которое публикует портал.
Его родственники уже обращаются по всем возможным инстанциями.
Напомним, что мобилизированного хирурга Виктора Дьячка из Асбеста, у которого множество хронических заболеваний, после сообщений в СМИ, пообещали вернуть домой.
Её отец, как и мобилизированный хирируг из Асбеста, врач, но в боевых действиях никогда не участвовал. По словам его дочери, у него – гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердечного ритма, сахарный диабет второго типа, хронический неспецифический колит после холецистэктомии.
«Все медицинские заключения были с собой. Медкомиссия первоуральского военкомата признала всех годными, невзирая на возрасты и состояния здоровья. Папа успел взять с собой небольшое количество медицинских препаратов, которые вынужден регулярно принимать», – рассказала девушка в своем обращении, которое публикует портал.
Его родственники уже обращаются по всем возможным инстанциями.
Напомним, что мобилизированного хирурга Виктора Дьячка из Асбеста, у которого множество хронических заболеваний, после сообщений в СМИ, пообещали вернуть домой.
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Мобилизированного 59-летнего хирурга с хроническими заболеваниями из Асбеста возвращают домой
25 сентября 2022
25 сентября 2022