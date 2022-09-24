Новый исправительный центр для осужденных создают в Верхней Туре



Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Верхней Туре создают новый исправительный центр для осужденных к принудительным работам. Сейчас там уже идет сборка мебели, изготовленной в тагильской колонии ИК-13.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, в результате взаимодействия ведомства с машиностроительным заводом в Верхней Туре на базе имущества предприятия создан изолированный участок, который функционирует как исправительный центр.Сейчас помещения УФИЦ уже отремонтированы, там идет установка мебели в общежитии, где будут проживать осужденные. УФИЦ рассчитан на 97 осужденных мужчин. Их трудоустроят на заводе токарями, сборщиками изделий из древесины, кузнецами-штамповщиками, малярами, электромонтерами по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторами станков с ЧПУ, транспортировщиками и подсобными рабочими.Ввод в эксплуатацию УФИЦ и прием осужденных запланированы на конец 2022 года.