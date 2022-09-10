«Вечерние ведомости» оплатили штрафы, назначенные по статье о «дискредитации использования ВС РФ»
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
На этой неделе мы оплатили штрафы, назначенные учредителю редакции по статье о «дискредитации использования ВС РФ» за освещение уличных акций в Екатеринбурге. Общая сумма штрафов составляла 350 тысяч рублей, неуплата которых грозила нашему изданий остановкой деятельности.
Редакция не согласна с назначенными наказаниями поскольку вменённые «правонарушения» представляли собой обычную журналистскую работу.
Напомним, что 3 июня Кировский районный суд Екатеринбурга признал издателя «Вечерних ведомостей» виновным в «дискредитации ВС РФ» за пост в телеграм-канале о задержании уличного художника Леонида Черного и назначил штраф в 150 тысяч рублей. В публикации было сообщение о факте задержания, также к посту была прикреплена фотография с частично заблюренными стикерами с латинской буквой. В публикации не было ни слова о Вооруженных Силах РФ. Эмоционально-оценочная лексика в тексте публикации отсутствовала.
Позже, 29 июля, Кировский районный суд оштрафовал наше издание на 200 тысяч рублей, так как полицейские усмотрели 54 факта «дискредитации использования российской армии за рубежом». Речь шла о публикациях в телеграм-канале с 24 февраля по 8 марта, которые были опубликованы до принятия закона о «дискредитации использования ВС РФ».
Редакция ещё раз благодарит читателей за поддержку, а также всех тех, кто помог донатами и репостами – за шесть дней нам поступило пожертвований на общую сумму 366 292 рубля 27 копеек. 350 тысяч рублей направлены на погашение штрафов, 16 292 рубля остались на карте.
12 октября будет рассмотрена апелляция на ещё один штраф – на нашего главного редактора Владислава Постникова – если Свердловский областной суд оставит постановление в силе, средства пойдут на его погашение, если отменит – будут переведены в Фонд Ройзмана. Напомним, что Постникова оштрафовали на 100 тысяч рублей за публикацию этой новости от 24 февраля.
Редакция не согласна с назначенными наказаниями поскольку вменённые «правонарушения» представляли собой обычную журналистскую работу.
Напомним, что 3 июня Кировский районный суд Екатеринбурга признал издателя «Вечерних ведомостей» виновным в «дискредитации ВС РФ» за пост в телеграм-канале о задержании уличного художника Леонида Черного и назначил штраф в 150 тысяч рублей. В публикации было сообщение о факте задержания, также к посту была прикреплена фотография с частично заблюренными стикерами с латинской буквой. В публикации не было ни слова о Вооруженных Силах РФ. Эмоционально-оценочная лексика в тексте публикации отсутствовала.
Позже, 29 июля, Кировский районный суд оштрафовал наше издание на 200 тысяч рублей, так как полицейские усмотрели 54 факта «дискредитации использования российской армии за рубежом». Речь шла о публикациях в телеграм-канале с 24 февраля по 8 марта, которые были опубликованы до принятия закона о «дискредитации использования ВС РФ».
Редакция ещё раз благодарит читателей за поддержку, а также всех тех, кто помог донатами и репостами – за шесть дней нам поступило пожертвований на общую сумму 366 292 рубля 27 копеек. 350 тысяч рублей направлены на погашение штрафов, 16 292 рубля остались на карте.
12 октября будет рассмотрена апелляция на ещё один штраф – на нашего главного редактора Владислава Постникова – если Свердловский областной суд оставит постановление в силе, средства пойдут на его погашение, если отменит – будут переведены в Фонд Ройзмана. Напомним, что Постникова оштрафовали на 100 тысяч рублей за публикацию этой новости от 24 февраля.
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