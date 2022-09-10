«Вечерние ведомости» оплатили штрафы, назначенные по статье о «дискредитации использования ВС РФ»

15.39 Воскресенье, 18 сентября 2022
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
На этой неделе мы оплатили штрафы, назначенные учредителю редакции по статье о «дискредитации использования ВС РФ» за освещение уличных акций в Екатеринбурге. Общая сумма штрафов составляла 350 тысяч рублей, неуплата которых грозила нашему изданий остановкой деятельности.

Редакция не согласна с назначенными наказаниями поскольку вменённые «правонарушения» представляли собой обычную журналистскую работу.

Напомним, что 3 июня Кировский районный суд Екатеринбурга признал издателя «Вечерних ведомостей» виновным в «дискредитации ВС РФ» за пост в телеграм-канале о задержании уличного художника Леонида Черного и назначил штраф в 150 тысяч рублей. В публикации было сообщение о факте задержания, также к посту была прикреплена фотография с частично заблюренными стикерами с латинской буквой. В публикации не было ни слова о Вооруженных Силах РФ. Эмоционально-оценочная лексика в тексте публикации отсутствовала.

Позже, 29 июля, Кировский районный суд оштрафовал наше издание на 200 тысяч рублей, так как полицейские усмотрели 54 факта «дискредитации использования российской армии за рубежом». Речь шла о публикациях в телеграм-канале с 24 февраля по 8 марта, которые были опубликованы до принятия закона о «дискредитации использования ВС РФ».

Редакция ещё раз благодарит читателей за поддержку, а также всех тех, кто помог донатами и репостами – за шесть дней нам поступило пожертвований на общую сумму 366 292 рубля 27 копеек. 350 тысяч рублей направлены на погашение штрафов, 16 292 рубля остались на карте.

12 октября будет рассмотрена апелляция на ещё один штраф – на нашего главного редактора Владислава Постникова – если Свердловский областной суд оставит постановление в силе, средства пойдут на его погашение, если отменит – будут переведены в Фонд Ройзмана. Напомним, что Постникова оштрафовали на 100 тысяч рублей за публикацию этой новости от 24 февраля.

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Вечерние ведомости © Вечерние ведомости
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16:58 Полиция Первоуральска начала проверку после сообщения о мужчине, забивавшего лося топором
15:39 «Вечерние ведомости» оплатили штрафы, назначенные по статье о «дискредитации использования ВС РФ»
14:39 В Свердловской области проходят учения с межконтинентальными ракетами «Ярс»
14:10 Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла на 3 гектара
13:45 На свердловской трассе в ДТП с лосем погиб человек
12:40 В Среднеуральске ищут 29-летнего мужчину, пропавшего 2 сентября
12:02 Крупный пожар произошёл в коллективном саду Нижнего Тагила
10:56 В екатеринбургскую колонию пытались забросить 6 телефонов и 31 сим-карту
10:20 В Нижнем Тагиле на улице Зари столкнулись два автомобиля
19:11 Двух полицейских задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово по делу об убийстве пропавшего пассажира
18:19 У летевшего в Екатеринбург самолёта «Уральских авиалиний» треснуло стекло
17:02 ФК «Урал» проиграл второй матч подряд из-за пропущенного на последней минуте гола
16:09 Екатеринбурженка отсудила у магазина деньги за костюм не по размеру
15:39 Пенсионерка из Екатеринбурга поверила телефонным мошенникам и лишилась квартиры и денег
15:18 Свердловские сотрудники колоний высадили 500 сосен
11:34 В Екатеринбурге на 26 человек составили протоколы во время полицейского рейда в баре «Че почем»
11:12 Суд признал жителя Краснотурьинска виновным в гибели 282 деревьев, он пытался найти золото
10:44 В МЧС Свердловской области предупредили о высокой пожароопасности из-за потепления
10:20 В Свердловской области выбрали лучшего водителя автобуса
10:02 В Екатеринбурге перекрыли дороги из-за «Кросса нации»
21:00 Пожар в Верхней Пышме унёс жизни бабушки и малолетней внучки
20:43 Зоомагазин в Екатеринбурге стал жертвой ночного грабежа
20:07 Стали известны подробности гибели мальчика в посёлке Староуткинск
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