Главным тренером ФК «Урал» стал Виктор Гончаренко
Общество
Фото: ФК «Урал»
Назначен главный тренер футбольного клуба «Урал». Им стал белорусский специалист Виктор Гончаренко.
В пресс-службе ФК «Урал» сообщили, что о назначении главного тренера объявил сегодня президент клуба Григорий Иванов. Контракт с Виктором Гончаренко заключен на два года.
Ранее Гончаренко работал с футбольными клубами «Кубань», «Краснодар» и ЦСКА.
Напомним, что 8 августа Игорь Шалимов покинул пост главного тренера ФК «Урал» после неудачного старта команды в новом сезоне МИР РПЛ. В первых четырех матчах команда не набрала ни одного очка, был забит только один гол, а пропущено – десять.
Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен бывший помощник Шалимова Евгений Аверьянов. С ним прошел матч в Воронеже с местным «Факелом». Встреча завершилась ничьей. Это позволило екатеринбургскому клубу набрать первые очки в сезоне.
В пресс-службе ФК «Урал» сообщили, что о назначении главного тренера объявил сегодня президент клуба Григорий Иванов. Контракт с Виктором Гончаренко заключен на два года.
Ранее Гончаренко работал с футбольными клубами «Кубань», «Краснодар» и ЦСКА.
Напомним, что 8 августа Игорь Шалимов покинул пост главного тренера ФК «Урал» после неудачного старта команды в новом сезоне МИР РПЛ. В первых четырех матчах команда не набрала ни одного очка, был забит только один гол, а пропущено – десять.
Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен бывший помощник Шалимова Евгений Аверьянов. С ним прошел матч в Воронеже с местным «Факелом». Встреча завершилась ничьей. Это позволило екатеринбургскому клубу набрать первые очки в сезоне.
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