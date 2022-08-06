Игорь Шалимов уходит с поста главного тренера ФК «Урал»
Общество
Фото: ФК «Урал»
Главный тренер футбольного клуба «Урал» Игорь Шалимов покидает свой пост. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен бывший помощник Шалимова Евгений Аверьянов.
Решение об отставке руководство клуба приняло после неудачного старта команды в новом сезоне МИР РПЛ. Напомним, что в первых четырех матчах команда не набрала ни одного очка, был забит только один гол, а пропущено – десять.
Временно исполняющий обязанности главного тренера будет готовить «Урал» к ближайшему матчу чемпионата – в Воронеже против местного «Факела».
Решение об отставке руководство клуба приняло после неудачного старта команды в новом сезоне МИР РПЛ. Напомним, что в первых четырех матчах команда не набрала ни одного очка, был забит только один гол, а пропущено – десять.
– Решение расстаться с Игорем Михайловичем было обоюдным. Мы поблагодарили его за проделанную работу. Но, к сожалению, такова футбольная жизнь: результат диктует кадровые решения, – сообщил президент «ФК Урал» Григорий Иванов.
Временно исполняющий обязанности главного тренера будет готовить «Урал» к ближайшему матчу чемпионата – в Воронеже против местного «Факела».
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