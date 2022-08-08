ФК «Урал» набрал первое очко в сезоне

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В матче-открытии 5-го тура МИР РПЛ в Воронеже местный «Факел» принимал футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга. Встреча завершилась нулевой ничьей, что позволило екатеринбургскому клубу набрать первые очки в сезоне.Матч на воронежском Центральном стадионе профсоюзов стал первым для «Урала» после отставки Игоря Шалимова с поста главного тренера команды. Место Шалимова на тренерском мостике занял бывший игрок «Урала» Евгений Аверьянов (являющийся рекордсменом клуба по количеству сыгранных в его составе матчей). Воронежскую команду, к слову, с 2020 года тренирует тоже хорошо знакомый для «Урала» тренер – Олег Василенко, работавший главным тренером «Урала» в 2013 году.Матч не был богат на опасные моменты. В первом тайме футболисты «Урала» отметились разве что тремя жёлтыми карточками, а «Факела» – двумя неточными ударами с дальних дистанций.Две наиболее лучших возможности распечатать ворота соперника случились на 78-й минуте матча, когда сначала Илья Помазун вытащил в прыжке мяч после удара нападающего «Факела» Максима Максимова, а в ответной атаке «Урала» Эрик Бикфалви на 78-й минуте из убойной позиции попал головой в перекладину. Но счёт открыть командам так и не удалось. В итоге «Урал», хоть и набрал одно очко, остался на последнем 16-м месте в турнирной таблице. В копилке «Факела» стало три очка – воронежцы расположились на 12-м месте.Свою следующую игру «Урал» проведёт в Екатеринбурге с ФК «Пари Нижний Новгород» 20 августа. Начало матча в 15:00 по уральскому времени.