ФК «Урал» набрал первое очко в сезоне
Общество
Фото: пресс-служба ФК «Урал».
В матче-открытии 5-го тура МИР РПЛ в Воронеже местный «Факел» принимал футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга. Встреча завершилась нулевой ничьей, что позволило екатеринбургскому клубу набрать первые очки в сезоне.
Матч на воронежском Центральном стадионе профсоюзов стал первым для «Урала» после отставки Игоря Шалимова с поста главного тренера команды. Место Шалимова на тренерском мостике занял бывший игрок «Урала» Евгений Аверьянов (являющийся рекордсменом клуба по количеству сыгранных в его составе матчей). Воронежскую команду, к слову, с 2020 года тренирует тоже хорошо знакомый для «Урала» тренер – Олег Василенко, работавший главным тренером «Урала» в 2013 году.
Матч не был богат на опасные моменты. В первом тайме футболисты «Урала» отметились разве что тремя жёлтыми карточками, а «Факела» – двумя неточными ударами с дальних дистанций.
Две наиболее лучших возможности распечатать ворота соперника случились на 78-й минуте матча, когда сначала Илья Помазун вытащил в прыжке мяч после удара нападающего «Факела» Максима Максимова, а в ответной атаке «Урала» Эрик Бикфалви на 78-й минуте из убойной позиции попал головой в перекладину. Но счёт открыть командам так и не удалось. В итоге «Урал», хоть и набрал одно очко, остался на последнем 16-м месте в турнирной таблице. В копилке «Факела» стало три очка – воронежцы расположились на 12-м месте.
Свою следующую игру «Урал» проведёт в Екатеринбурге с ФК «Пари Нижний Новгород» 20 августа. Начало матча в 15:00 по уральскому времени.
Матч на воронежском Центральном стадионе профсоюзов стал первым для «Урала» после отставки Игоря Шалимова с поста главного тренера команды. Место Шалимова на тренерском мостике занял бывший игрок «Урала» Евгений Аверьянов (являющийся рекордсменом клуба по количеству сыгранных в его составе матчей). Воронежскую команду, к слову, с 2020 года тренирует тоже хорошо знакомый для «Урала» тренер – Олег Василенко, работавший главным тренером «Урала» в 2013 году.
Матч не был богат на опасные моменты. В первом тайме футболисты «Урала» отметились разве что тремя жёлтыми карточками, а «Факела» – двумя неточными ударами с дальних дистанций.
Две наиболее лучших возможности распечатать ворота соперника случились на 78-й минуте матча, когда сначала Илья Помазун вытащил в прыжке мяч после удара нападающего «Факела» Максима Максимова, а в ответной атаке «Урала» Эрик Бикфалви на 78-й минуте из убойной позиции попал головой в перекладину. Но счёт открыть командам так и не удалось. В итоге «Урал», хоть и набрал одно очко, остался на последнем 16-м месте в турнирной таблице. В копилке «Факела» стало три очка – воронежцы расположились на 12-м месте.
Свою следующую игру «Урал» проведёт в Екатеринбурге с ФК «Пари Нижний Новгород» 20 августа. Начало матча в 15:00 по уральскому времени.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Игорь Шалимов уходит с поста главного тренера ФК «Урал»
08 августа 2022
08 августа 2022
ФК «Урал» потерпел четвёртое поражение подряд на старте сезона, уступив московскому «Спартаку»»
06 августа 2022
06 августа 2022
Движение транспорта по улице Чайковского закроют в Екатеринбурге
12 августа 2022
12 августа 2022
Еще одним городом-побратимом Екатеринбурга может стать Самарканд
04 августа 2022
04 августа 2022